Растения в интерьере: где и как их использовать

У вас дома есть зелень? Если нет — самое время приобрести пару горшочков, потому что живые зеленые растения в интерьере — это тренд, который не спешит уходить. Подобие джунглей или тропиков делает обстановку более расслабляющей и близкой к природе. Рядом с растениями хорошо дышится, лучше думается и душа больше радуется. Только куда же поставить любимый алоэ или папоротник?

1. Флорариум

Флорариум — это аквариум для растений. В разных вариациях он может быть стилизованным горшком, оригинальной вазой или даже практически замкнутой экосистемой, которая самостоятельно добывает и выделяет влагу. Во флорариуме найдется место не только для самого растения, но и для почвы, камешков и даже декора. Сегодня это очень популярный способ украшать интерьеры.

Фото: dailydreamdecor.com

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2. Подвесные кашпо

Подвесные кашпо у многих ассоциируются с библиотекой, школой или поликлиникой, но сегодня они переживают второе рождение. Дизайнерские корзины, горшки и ящички радуют глаз, могут «цепляться» друг за друга, из них можно создать разноуровневую композицию. Из кашпо можно даже сделать своеобразную инсталляцию с применением дополнительного декора, материалов и украшений.

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3. На окне и полках

Традиционно цветы сажали я горшках или ящиках на окне — там солнечный свет, тепло, поливать удобно. Ничего не имеем против старых, испытанных временем решений. Но если цветов у вас много, а подоконника на все не хватает, можно обратить внимание на настенные домики для растений. Это и обычные полки, и сгруппированные ящики, и сложные дизайнерские системы — одновременно полки и арт-объекты.

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4. На полу

Повезло обладателям большой жилой площади, ведь они могут больше места оставить для любимых растений. Можно создать целый напольный оазис, где собираются разные цветы разного размера. Часть из них можно ставить на табуреты и подставки, а часть оставлять на полу — и создать таким образом сложный ландшафт. Прямо как в живой природе! Впрочем, одиночное напольное растение тоже смотрится весьма эффектно, если вам, к примеру, нечем заполнить угол.

Фото: besideroom.co

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5. На стене

Зеленая стена в интерьере — это фишка последних лет. Люди истосковались по живой природе и загородному отдыху. Жители мегаполиса хотят в тишину, где летают бабочки и есть много-много зелени. Зеленая живая стена — это прекрасное решение, если у вас нет места для горшечных растений, но хочется оригинальных идей для интерьера. Правда, такие стены требуют особенного ухода, однако ради красоты и удовольствия можно приложить усилия.

Фото: i0.wp.com

1 /4 Фото: simplestylings.com

2 /4 Фото: fler.cz

3 /4 Фото: thespruce.com

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6. В вазах

Даже если холить и лелеять зеленые растения у вас нет времени, ничто не мешает время от времени расставлять срезанные цветы в вазах по всему дому. Это необязательно должны быть банальные розы и тюльпаны — можно использовать крупные листья монстеры, ветки деревьев, колоски и травинки, даже обычный мох. Если правильно подбирать растения и ухаживать за ними, они простоят долго и подарят вам максимум положительных эмоций.