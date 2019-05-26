10 модных аксессуаров для гостиной

Вам кажется, что в гостиной чего-то не хватает и интерьер выглядит незавершенным? Мы с ReRooms подготовили для вас десять вариантов стильных аксессуаров, которые преобразят гостиную.
Аксессуары — важная составляющая интерьера, они должны подчеркнуть задумку дизайнера и стиль оформления. Недорогие вещи могут не только украсить вашу комнату, но и добавить ей функциональности. Их не должно быть много — как и во всем, нужна мера. Мы подобрали для вас оригинальные примеры, которые подойдут ко всем стилям и не оставят равнодушными ваших гостей.
1. Мозаика из крышек
Оригинальным аксессуаром в гостиной будет композиция из крышек. Такой элемент интерьера не останется незамеченным. Наверняка у вас есть знакомые, которые пьют прохладительные напитки в стеклянных бутылках, — можете закатить вечеринку и собрать крышки. Выберите цветовую гамму, покрасьте крышки и выкладывайте рисунок. Это весьма увлекательное занятие, а результат будет радовать вас и ваших гостей годами.
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2. Ширма
С помощью ширмы вы можете отделить в гостиной обеденную зону или же просто использовать перегородку в качестве декорации. Ширмы бывают оригинальной формы, расцветки и фактуры. Они могут выступать главным аксессуаром комнаты и закрывать пустоту или изъяны стен. Можно прикрепить к ширме фото, цветы и интересные украшения, например ловцы снов. Легко менять образ гостиной, переставляя только ширму.
3. Светильник
Оригинальный светильник преобразит вашу комнату и сделает ее дизайн индивидуальным. Торшеры, лампы и люстры необычной формы подойдут далеко не ко всем стилям интерьера. Лофт, минимализм, хай-тек, модерн — самые подходящие. Так как необычный светильник — весьма акцентный аксессуар, нейтральные тона и неброская мебель, присущие этим стилям, не будут перегружать интерьер.
4. Геометрический стеллаж
Геометрия в интерьере уже давно завоевала сердца многих людей. Она подойдет к любому стилю, но в определенных пропорциях. Геометрический стеллаж из металла золотистого цвета в качестве аксессуара придаст шика комнате. В интерьерах в скандинавском стиле и минимализме можете добавить абстрактные картины и зеркала в треугольных рамках. Очень хорошо в такой интерьер впишутся флорариумы в форме алмазов, октаэдров и других сложных форм. Стеллаж лучше выбирать со стеклянными полками, чтобы он не казался громоздким.
5. Ковер
Цветной ковер на весь пол — аксессуар, который придаст комнате теплоты и уюта. При таком ковре стены лучше оставить в нейтральных тонах, например белыми. Интерьер можно дополнить мелкими аксессуарами, повторяющими узор и цвет ковра. В небольшую комнату лучше подобрать ковер с мелким принтом, в большую — с крупным. Советуем обратить внимание на качество напольного изделия и на способ ухода за ним.
6. Кашпо
Комнатные растения не только оживят интерьер комнаты, но и очистят воздух. Туфли, гитара, чемоданы, выдвижные ящики тумбы и многое другое может выполнить роль кашпо для ваших растений. Включите фантазию, и ее по достоинству оценят ваши гости. Самый простой способ декорировать кашпо — оклеить тканью, схожей с другими деталями интерьера. Очень интересно смотрится кашпо-бюст, где растение выступает в роли волос.
7. Скульптура
Скульптура — произведение искусства, которое сделает ваш интерьер оригинальным и изысканным. Скульптура может быть утонченной и громоздкой, конкретной и абстрактной, большой и маленькой. Она может быть создана из любого материала. Выберите более подходящую к вашему интерьеру.
8. Зеркало
Зеркало сделает вашу комнату изящной, придаст воздушности и наполнит светом. Отражающая поверхность визуально добавит пространства. Подберите зеркало необычной формы или интересную раму для него — и оно привлечет все внимание гостей. При выборе зеркала обязательно ориентируйтесь на стиль интерьера.
9. Плетеные аксессуары
Если вы хотите создать нежный и уютный интерьер в экостиле, добавьте в него плетеные детали. Гамак, например, необычно смотрится в доме и выступает в качестве основного аксессуара. Его можно дополнить мягкой пушистой тканью и подушкой с плетеным узором. Плетеные корзины можно использовать не только в качестве систем хранения, но и как кашпо. В таком интерьере можно разместить плетеный плафон. Отдайте предпочтение натуральным материалам, таким как бамбук и ротанг, — они наиболее прочные.
10. Часы
У всех в наше время есть гаджеты, где можно посмотреть время. Из-за этого часы почти утратили свою актуальность, зато как аксессуар они всегда популярны. Большие настенные или напольные часы необычной формы могут стать акцентной частью интерьера. Такой аксессуар подойдет к любому стилю, нужно только подобрать подходящие форму и расцветку. Это не обязательно должен быть массивный механизм — можно разместить цифры на стене со стрелками в центре.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники