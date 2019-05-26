10 модных аксессуаров для гостиной

Оригинальным аксессуаром в гостиной будет композиция из крышек. Такой элемент интерьера не останется незамеченным. Наверняка у вас есть знакомые, которые пьют прохладительные напитки в стеклянных бутылках, — можете закатить вечеринку и собрать крышки. Выберите цветовую гамму , покрасьте крышки и выкладывайте рисунок. Это весьма увлекательное занятие, а результат будет радовать вас и ваших гостей годами.

Аксессуары — важная составляющая интерьера, они должны подчеркнуть задумку дизайнера и стиль оформления. Недорогие вещи могут не только украсить вашу комнату, но и добавить ей функциональности. Их не должно быть много — как и во всем, нужна мера. Мы подобрали для вас оригинальные примеры, которые подойдут ко всем стилям и не оставят равнодушными ваших гостей.

Фото: yousense.info

2. Ширма

С помощью ширмы вы можете отделить в гостиной обеденную зону или же просто использовать перегородку в качестве декорации. Ширмы бывают оригинальной формы, расцветки и фактуры. Они могут выступать главным аксессуаром комнаты и закрывать пустоту или изъяны стен. Можно прикрепить к ширме фото, цветы и интересные украшения, например ловцы снов. Легко менять образ гостиной, переставляя только ширму.

3. Светильник

Оригинальный светильник преобразит вашу комнату и сделает ее дизайн индивидуальным. Торшеры, лампы и люстры необычной формы подойдут далеко не ко всем стилям интерьера. Лофт, минимализм, хай-тек, модерн — самые подходящие. Так как необычный светильник — весьма акцентный аксессуар, нейтральные тона и неброская мебель, присущие этим стилям, не будут перегружать интерьер.

Фото: usashop.store

4. Геометрический стеллаж

Геометрия в интерьере уже давно завоевала сердца многих людей. Она подойдет к любому стилю, но в определенных пропорциях. Геометрический стеллаж из металла золотистого цвета в качестве аксессуара придаст шика комнате. В интерьерах в скандинавском стиле и минимализме можете добавить абстрактные картины и зеркала в треугольных рамках. Очень хорошо в такой интерьер впишутся флорариумы в форме алмазов, октаэдров и других сложных форм. Стеллаж лучше выбирать со стеклянными полками, чтобы он не казался громоздким.

5. Ковер

Цветной ковер на весь пол — аксессуар, который придаст комнате теплоты и уюта. При таком ковре стены лучше оставить в нейтральных тонах, например белыми. Интерьер можно дополнить мелкими аксессуарами, повторяющими узор и цвет ковра. В небольшую комнату лучше подобрать ковер с мелким принтом, в большую — с крупным. Советуем обратить внимание на качество напольного изделия и на способ ухода за ним.

Фото: rivoimpex.com

6. Кашпо

Комнатные растения не только оживят интерьер комнаты, но и очистят воздух. Туфли, гитара, чемоданы, выдвижные ящики тумбы и многое другое может выполнить роль кашпо для ваших растений. Включите фантазию, и ее по достоинству оценят ваши гости. Самый простой способ декорировать кашпо — оклеить тканью, схожей с другими деталями интерьера. Очень интересно смотрится кашпо-бюст, где растение выступает в роли волос.

7. Скульптура

Скульптура — произведение искусства, которое сделает ваш интерьер оригинальным и изысканным. Скульптура может быть утонченной и громоздкой, конкретной и абстрактной, большой и маленькой. Она может быть создана из любого материала. Выберите более подходящую к вашему интерьеру.

8. Зеркало

Зеркало сделает вашу комнату изящной, придаст воздушности и наполнит светом. Отражающая поверхность визуально добавит пространства. Подберите зеркало необычной формы или интересную раму для него — и оно привлечет все внимание гостей. При выборе зеркала обязательно ориентируйтесь на стиль интерьера.

Фото: cheatersutopia.com

9. Плетеные аксессуары

Если вы хотите создать нежный и уютный интерьер в экостиле, добавьте в него плетеные детали. Гамак, например, необычно смотрится в доме и выступает в качестве основного аксессуара. Его можно дополнить мягкой пушистой тканью и подушкой с плетеным узором. Плетеные корзины можно использовать не только в качестве систем хранения, но и как кашпо. В таком интерьере можно разместить плетеный плафон. Отдайте предпочтение натуральным материалам, таким как бамбук и ротанг, — они наиболее прочные.

Фото: uniqwafurniture.com.au

10. Часы

У всех в наше время есть гаджеты, где можно посмотреть время. Из-за этого часы почти утратили свою актуальность, зато как аксессуар они всегда популярны. Большие настенные или напольные часы необычной формы могут стать акцентной частью интерьера. Такой аксессуар подойдет к любому стилю, нужно только подобрать подходящие форму и расцветку. Это не обязательно должен быть массивный механизм — можно разместить цифры на стене со стрелками в центре.