Стоит ли использовать ламинат в отделке стен и потолка

Расскажем об основных преимуществах и недостатках использования ламината в отделке стен и потолка и о том, как выбрать подходящий вариант отделочного материала.
Ламинат давно зарекомендовал себя как надежный и практичный материал, который применяют в отделке пола. Почему бы немного не поэкспериментировать и не создать модное дизайнерское решение, использовав ламинат на стенах и потолке? Вы получите очень стильное и по-домашнему уютное помещение. Тем более с укладкой ламината сможет справиться даже новичок.
ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках использования этого материала на поверхностях стен и потолка.
Преимущества
- Долговечность. Ламинат не будет подвергаться никаким нагрузкам, поэтому дольше сохранит свой вид.
- Простота в уходе. При выборе ламината отдавайте предпочтение самым качественным моделям, которые пропитаны специальным составом от образования грибка и плесени.
- Большой ассортимент. Производители предлагают огромный выбор покрытия, который сведет с ума даже бывалого дизайнера. Многообразие цветов, форм и фактур позволит выбрать идеальный материал, подходящий для интерьера вашей комнаты.
- Теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Если у вас шумные соседи, облицовка потолка и стен ламинатом станет лучшим решением. Если использовать дополнительную изоляцию, вы сможете улучшить микроклимат помещения.
- Простота монтажа. Конечно, монтировать ламинат на потолке и стенах значительно сложнее, чем на полу, но с этим вполне можно справиться самостоятельно. Просто для этого вам потребуется лестница, чтобы дотянуться до потолка.
- Доступная цена. По сравнению со стоимостью других отделочных материалов цена на ламинат не такая уж и высокая. Поэтому если вы планируете бюджетный ремонт, этот материал подойдет лучше всего.
Недостатки
- Боязнь воды. Не используйте ламинат в комнатах, где есть вода и существует риск ее попадания на материал, так как это может привести к деформации ламината, его вздутию.
- Боязнь влаги. Нужно учесть, что если вас затопят соседи или произойдет протекание крыши, ламинат вряд ли останется целым и придется производить его демонтаж. Поэтому заранее позаботьтесь о надежной гидроизоляции, чтобы избежать неприятных казусов.
- Требует ровных поверхностей. Перед монтажом необходимо выровнять поверхности стен и потолка, но только в том случае, если выбран способ крепления непосредственно к поверхностям. Если не хотите с этим заморачиваться, используйте обрешетку.
Выбираем ламинат для отделки стен и потолка
Не торопитесь искать в магазинах ламинат с надписью «для стен» или «для потолка», так как такого попросту не существует. Весь ассортимент, представленный в магазинах, — классический ламинат, который предназначен для использования на полу.
Ламинат
Не стоит переплачивать за такой параметр, как прочность, потому что вам не придется ходить по ламинату. Выбирайте самый легкий и тонкий материал, в этом помогут специальные классы: 21, 22, 23 (домашний класс), где ламинат класса 21 выдерживает самые легкие нагрузки, а 23 — самые высокие. Существует также маркировка 31, 32, 33 (коммерческий класс). Сейчас практически невозможно найти домашний класс, поэтому в специализированных магазинах уточняйте у консультантов наличие того или иного ламината.
Обратите свое внимание на качество отделочного материала:
хорошая тепло- и шумоизоляция;
совместимость с теплым полом — это нужно для того, чтобы ламинат выдерживал высокие температуры (актуально для летнего времени и для комнат с горячими батареями);
устойчивость к бытовым химически активным веществам;
хорошая геометрия досок — после укладки не должно оставаться заметных зазоров.
Обязательно обращайте внимание на цвет и фактуру материала. Сегодня в продаже есть как классические варианты исполнения под дерево, так и современные — под камень или металл.
Покупайте ламинат у одного продавца от одного производителя и из одной и той же партии. Это нужно для того, что не было сильных отличий в цвете и размере материала. Советуем покупать ламинат с запасом, чтобы потом не пришлось бегать по магазинам в поисках нужного материала.
От габаритов комнаты зависит и размер ламината, поэтому перед покупкой обязательно измерьте помещение, чтобы определиться с размером и формой материала. Нужно добиться такого результата, чтобы было минимальное количество стыков.
Лучшие варианты использования ламината в интерьере: примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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04. 3D тур по квартире
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01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
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04. Ведомость сантехники