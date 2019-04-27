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Стоит ли использовать ламинат в отделке стен и потолка


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Расскажем об основных преимуществах и недостатках использования ламината в отделке стен и потолка и о том, как выбрать подходящий вариант отделочного материала.

Содержание

Ламинат давно зарекомендовал себя как надежный и практичный материал, который применяют в отделке пола. Почему бы немного не поэкспериментировать и не создать модное дизайнерское решение, использовав ламинат на стенах и потолке? Вы получите очень стильное и по-домашнему уютное помещение. Тем более с укладкой ламината сможет справиться даже новичок. 

ReRooms расскажет об основных преимуществах и недостатках использования этого материала на поверхностях стен и потолка. 

Преимущества 

  • Долговечность. Ламинат не будет подвергаться никаким нагрузкам, поэтому дольше сохранит свой вид. 
  • Простота в уходе. При выборе ламината отдавайте предпочтение самым качественным моделям, которые пропитаны специальным составом от образования грибка и плесени. 
  • Большой ассортимент. Производители предлагают огромный выбор покрытия, который сведет с ума даже бывалого дизайнера. Многообразие цветов, форм и фактур позволит выбрать идеальный материал, подходящий для интерьера вашей комнаты. 
  • Теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Если у вас шумные соседи, облицовка потолка и стен ламинатом станет лучшим решением. Если использовать дополнительную изоляцию, вы сможете улучшить микроклимат помещения.
  • Простота монтажа. Конечно, монтировать ламинат на потолке и стенах значительно сложнее, чем на полу, но с этим вполне можно справиться самостоятельно. Просто для этого вам потребуется лестница, чтобы дотянуться до потолка. 
  • Доступная цена. По сравнению со стоимостью других отделочных материалов цена на ламинат не такая уж и высокая. Поэтому если вы планируете бюджетный ремонт, этот материал подойдет лучше всего. 

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Недостатки

  • Боязнь воды. Не используйте ламинат в комнатах, где есть вода и существует риск ее попадания на материал, так как это может привести к деформации ламината, его вздутию. 
  • Боязнь влаги. Нужно учесть, что если вас затопят соседи или произойдет протекание крыши, ламинат вряд ли останется целым и придется производить его демонтаж. Поэтому заранее позаботьтесь о надежной гидроизоляции, чтобы избежать неприятных казусов. 
  • Требует ровных поверхностей. Перед монтажом необходимо выровнять поверхности стен и потолка, но только в том случае, если выбран способ крепления непосредственно к поверхностям. Если не хотите с этим заморачиваться, используйте обрешетку. 

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Выбираем ламинат для отделки стен и потолка

Не торопитесь искать в магазинах ламинат с надписью «для стен» или «для потолка», так как такого попросту не существует. Весь ассортимент, представленный в магазинах, — классический ламинат, который предназначен для использования на полу. 


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Ламинат Ritter

Не стоит переплачивать за такой параметр, как прочность, потому что вам не придется ходить по ламинату. Выбирайте самый легкий и тонкий материал, в этом помогут специальные классы: 21, 22, 23 (домашний класс), где ламинат класса 21 выдерживает самые легкие нагрузки, а 23 — самые высокие. Существует также маркировка 31, 32, 33 (коммерческий класс). Сейчас практически невозможно найти домашний класс, поэтому в специализированных магазинах уточняйте у консультантов наличие того или иного ламината.   

Обратите свое внимание на качество отделочного материала: 

  • хорошая тепло- и шумоизоляция;

  • совместимость с теплым полом — это нужно для того, чтобы ламинат выдерживал высокие температуры (актуально для летнего времени и для комнат с горячими батареями);

  • устойчивость к бытовым химически активным веществам;

  • хорошая геометрия досок — после укладки не должно оставаться заметных зазоров. 

Обязательно обращайте внимание на цвет и фактуру материала. Сегодня в продаже есть как классические варианты исполнения под дерево, так и современные — под камень или металл. 

Покупайте ламинат у одного продавца от одного производителя и из одной и той же партии. Это нужно для того, что не было сильных отличий в цвете и размере материала. Советуем покупать ламинат с запасом, чтобы потом не пришлось бегать по магазинам в поисках нужного материала. 

От габаритов комнаты зависит и размер ламината, поэтому перед покупкой обязательно измерьте помещение, чтобы определиться с размером и формой материала. Нужно добиться такого результата, чтобы было минимальное количество стыков. 


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Лучшие варианты использования ламината в интерьере: примеры с фото


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05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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