Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения

Вдохновитесь нашими идеями для создания потрясающего интерьера с помощью камня.
- 1. Зонирование пространства
- 2. Рабочий фартук на кухне
- 3. Интерьерные имитации
- 4. Акцентная стена на кухне
- 5. Кухонные столешницы
- 6. Стены в ванной
- 7. Напольное покрытие
- 8. Интересный акцент в гостиной
- 9. Отделка спальни
- 10. Сантехника
- 11. Санузел
- 12. Домашний кабинет
- 13. Домашний офис в гостиной
- 14. Дверной проем
- 15. Кухонный гарнитур
- 16. Прихожая
- 17. Каминная зона
- 18. Оформление фальшколонны
- 19. Ниши
- 20. Аксессуары для декора
Камень в интерьере — ценный и редкий элемент. Он считается символом времени, так как с годами не теряет своего первоначального вида. Кроме естественной красоты этот природный материал обладает высокой прочностью. Камень эффектно смотрится на стенах и на полу, им облицовывают дверные и оконные проемы, мебель, камины и элементы декора.
ReRooms покажет, как с помощью натурального и декоративного камня можно типовую городскую квартиру превратить в шикарные апартаменты.
1. Зонирование пространства
В малогабаритных помещениях камень может зонировать пространство. Например, стена между гостиной и кухней, облицованная камнем, станет отличным решением для разделения обеденной зоны и места для отдыха. Более того, если использовать горизонтальную облицовку стены, можно визуально расширить компактную кухню-гостиную.
2. Рабочий фартук на кухне
Рабочий фартук на кухне — это зона приготовления пищи, поэтому важно применять материалы, имеющие высокую стойкость к перепадам температур. С этой ролью идеально справится камень. Каменный кухонный фартук смотрится гармонично и стильно в современных и классических интерьерных стилях.
3. Интерьерные имитации
Камнем не только можно отделывать рабочую зону на кухне, но и создавать с ним интересные имитации. Например, каменную кладку в интерьер современной кухни можно добавить в виде облицовки поверхностей над плитой.
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4. Акцентная стена на кухне
Предпочитаете контраст структур в интерьере — создайте акцентную стену на кухне с помощью натурального или декоративного камня. Каменная стена даже в современной кухне будет смотреться изысканно, а в небольших комнатах создаст уют и отвлечет внимание от маленького пространства.
5. Кухонные столешницы
По-прежнему в тренде остаются кухонные столешницы, выполненные из искусственного камня: кварцевого агломерата или акрила. Они отлично имитируют мрамор и другие породы натурального камня, не уступая им ни по прочности, ни по функциональности. Аристократично в кухне будут смотреться не только каменные столешницы, но и подоконники, мойки и даже смесители.
6. Стены в ванной
Широко применяется отделка камнем стен в ванной комнате. Стильно смотрится акцентная каменная стена, эффектно контрастирующая с общей цветовой гаммой. Но такой вариант подходит только для просторных комнат. Если у вас маленькая ванная — используйте одинаковую каменную отделку для стен и пола в светлых оттенках. Таким образом удастся зрительно расширить пространство.
7. Напольное покрытие
Прочный и долговечный натуральный камень прекрасно подходит и для отделки пола в ванной комнате. В зависимости от интерьерного стиля вы можете выбрать мраморные плиты, каменную мозаику или создать оригинальный галечный пол. Хотите сделать модный лофт или прованс в ванной — используйте частично обработанный камень.
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8. Интересный акцент в гостиной
Каменная стена добавит интересный акцент и в гостиную. Имитация необработанного гранита идеально подойдет для шале и кантри. Классическую атмосферу в лофте создаст камень под кирпич.
9. Отделка спальни
В спальню красивые каменные стены привнесут самобытность и обеспечат идеальную звукоизоляцию в комнате.
10. Сантехника
С помощью декоративного камня в ванной можно создать по-настоящему королевский интерьер. Каменная ванна из оникса, мраморная раковина — все это выглядит изысканно.
11. Санузел
В стандартном санузле обычно недостаточно места для дизайнерской фантазии. Но даже это небольшое помещение можно интересно обыграть с помощью камня. Оформите стену за унитазом светлым декоративным материалом — и ваш санузел наполнится светом, чистотой и простором. В просторных санузлах гармонично будет смотреться грубый камень в сочетании с натуральным деревом.
12. Домашний кабинет
Интерьер домашнего кабинета или офиса должен настраивать на плодотворную работу, но в то же время быть по-домашнему уютным. Такую атмосферу в нем можно создать с помощью натурального камня. Каменная отделка из оникса или мрамора на стенах и мебели добавит помещению солидности, что особенно важно, если в домашнем кабинете вы проводите встречи с деловыми партнерами.
13. Домашний офис в гостиной
Если же у вас нет отдельного кабинета, а под рабочую зону выделена небольшая площадь в гостиной или спальне, камень и здесь будет уместен. Каменная отделка стены поможет зонировать пространство для работы и отдыха.
14. Дверной проем
С помощью камня можно придать дверному проему оригинальный и завершенный вид. Если отказаться от традиционной двери в пользу отделки из камня, такая арка станет самодостаточным декоративным элементом.
15. Кухонный гарнитур
Камень в интерьере используют не только для стен, дверных и оконных проемов — широко применяют этот материал и для отделки кухонных островов и барных стоек. Красиво декорированные камнем боковые фасады элементов гарнитура станут отличным дополнением кухни в экостиле или стиле кантри.
16. Прихожая
Декоративный камень можно использовать в прихожих. С его помощью легко добиться сглаживания углов, а в небольших помещениях еще и визуального расширения пространства. Отделайте одну из стен светлым камнем, а противоположную — зеркальными панелями. Такой дизайнерский ход превратит узкую прихожую в просторный холл.
17. Каминная зона
Камень отлично смотрится в каминной зоне. Для отделки камина чаще всего используют натуральный гранит, бут, мрамор, ракушечник. Если вы хотите отделать камнем не только камин, но и стену над ним, используйте декоративные каменные покрытия — они позволяют создать бесшовную отделку, чего невозможно достичь с натуральными породами.
18. Оформление фальшколонны
В современных квартирах можно увидеть фальшколонны, которые отделаны камнем. Их создают для разделения функциональных зон в помещении, а также для того, чтобы скрыть архитектурные недостатки комнаты. Ваша гостиная выполнена в стиле лофт или сканди — оформите колонны кирпичной кладкой. Для классического интерьера больше подойдут отделанные натуральным камнем.
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19. Ниши
В современных интерьерах дизайнеры делают и ниши, отделанные камнем. Каменная ниша эффектно смотрится в гостиной, спальне, на кухне и в ванной комнате. Но здесь главное — не переусердствовать: если в комнате будет много камня, она может превратиться в мрачную пещеру.
20. Аксессуары для декора
Даже небольшое количество камня в интерьере подарит ему особый шарм. Каменную отделку можно применить для декора. Большое прямоугольное зеркало в ванной, спальне или прихожей, обрамленное натуральным камнем, изменит вашу комнату в лучшую сторону.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники