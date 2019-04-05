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Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения


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Вдохновитесь нашими идеями для создания потрясающего интерьера с помощью камня.

Содержание

Камень в интерьере — ценный и редкий элемент. Он считается символом времени, так как с годами не теряет своего первоначального вида. Кроме естественной красоты этот природный материал обладает высокой прочностью. Камень эффектно смотрится на стенах и на полу, им облицовывают дверные и оконные проемы, мебель, камины и элементы декора. 

ReRooms покажет, как с помощью натурального и декоративного камня можно типовую городскую квартиру превратить в шикарные апартаменты.

1. Зонирование пространства

В малогабаритных помещениях камень может зонировать пространство. Например, стена между гостиной и кухней, облицованная камнем, станет отличным решением для разделения обеденной зоны и места для отдыха. Более того, если использовать горизонтальную облицовку стены, можно визуально расширить компактную кухню-гостиную.

Фото: idesignarch.com
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Фото: idesignarch.com
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Фото: interiorcharm.com
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2. Рабочий фартук на кухне

Рабочий фартук на кухне — это зона приготовления пищи, поэтому важно применять материалы, имеющие высокую стойкость к перепадам температур. С этой ролью идеально справится камень. Каменный кухонный фартук смотрится гармонично и стильно в современных и классических интерьерных стилях.

Фото: smalldesignideas.com
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Фото: idesignarch.com
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3. Интерьерные имитации

Камнем не только можно отделывать рабочую зону на кухне, но и создавать с ним интересные имитации. Например, каменную кладку в интерьер современной кухни можно добавить в виде облицовки поверхностей над плитой.

Фото № 1: Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения

Фото: smalldesignideas.com

4. Акцентная стена на кухне

Предпочитаете контраст структур в интерьере — создайте акцентную стену на кухне с помощью натурального или декоративного камня. Каменная стена даже в современной кухне будет смотреться изысканно, а в небольших комнатах создаст уют и отвлечет внимание от маленького пространства.

Фото: decoist.com
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Фото: architectureartdesigns.com
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5. Кухонные столешницы

По-прежнему в тренде остаются кухонные столешницы, выполненные из искусственного камня: кварцевого агломерата или акрила. Они отлично имитируют мрамор и другие породы натурального камня, не уступая им ни по прочности, ни по функциональности. Аристократично в кухне будут смотреться не только каменные столешницы, но и подоконники, мойки и даже смесители.

Фото: revuu.com
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Фото: silestone.co.uk
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6. Стены в ванной

Широко применяется отделка камнем стен в ванной комнате. Стильно смотрится акцентная каменная стена, эффектно контрастирующая с общей цветовой гаммой. Но такой вариант подходит только для просторных комнат. Если у вас маленькая ванная — используйте одинаковую каменную отделку для стен и пола в светлых оттенках. Таким образом удастся зрительно расширить пространство.

Фото: thespruce.com
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Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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7. Напольное покрытие

Прочный и долговечный натуральный камень прекрасно подходит и для отделки пола в ванной комнате. В зависимости от интерьерного стиля вы можете выбрать мраморные плиты, каменную мозаику или создать оригинальный галечный пол. Хотите сделать модный лофт или прованс в ванной — используйте частично обработанный камень.

Фото № 2: Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения

Фото: messagenote.com

8. Интересный акцент в гостиной

Каменная стена добавит интересный акцент и в гостиную. Имитация необработанного гранита идеально подойдет для шале и кантри. Классическую атмосферу в лофте создаст камень под кирпич. 

Фото: idesignarch.com
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Фото: homebnc.com
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Фото: architectureartdesigns.com
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9. Отделка спальни

В спальню красивые каменные стены привнесут самобытность и обеспечат идеальную звукоизоляцию в комнате.

Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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10. Сантехника

С помощью декоративного камня в ванной можно создать по-настоящему королевский интерьер. Каменная ванна из оникса, мраморная раковина — все это выглядит изысканно.

Фото: luxurylivingdirect.com
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Фото: stoneinteriors.co.uk
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11. Санузел

В стандартном санузле обычно недостаточно места для дизайнерской фантазии. Но даже это небольшое помещение можно интересно обыграть с помощью камня. Оформите стену за унитазом светлым декоративным материалом — и ваш санузел наполнится светом, чистотой и простором. В просторных санузлах гармонично будет смотреться грубый камень в сочетании с натуральным деревом.

Фото: decoist.com
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Фото: blogspot.com
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12. Домашний кабинет

Интерьер домашнего кабинета или офиса должен настраивать на плодотворную работу, но в то же время быть по-домашнему уютным. Такую атмосферу в нем можно создать с помощью натурального камня. Каменная отделка из оникса или мрамора на стенах и мебели добавит помещению солидности, что особенно важно, если в домашнем кабинете вы проводите встречи с деловыми партнерами.

Фото: decoist.com
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Фото: architectureartdesigns.com
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Фото: decoist.com
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13. Домашний офис в гостиной

Если же у вас нет отдельного кабинета, а под рабочую зону выделена небольшая площадь в гостиной или спальне, камень и здесь будет уместен. Каменная отделка стены поможет зонировать пространство для работы и отдыха. 

Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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14. Дверной проем

С помощью камня можно придать дверному проему оригинальный и завершенный вид. Если отказаться от традиционной двери в пользу отделки из камня, такая арка станет самодостаточным декоративным элементом.

Фото: homebnc.com
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Фото: booking.com
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15. Кухонный гарнитур

Камень в интерьере используют не только для стен, дверных и оконных проемов — широко применяют этот материал и для отделки кухонных островов и барных стоек. Красиво декорированные камнем боковые фасады элементов гарнитура станут отличным дополнением кухни в экостиле или стиле кантри.

Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
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16. Прихожая

Декоративный камень можно использовать в прихожих. С его помощью легко добиться сглаживания углов, а в небольших помещениях еще и визуального расширения пространства. Отделайте одну из стен светлым камнем, а противоположную — зеркальными панелями. Такой дизайнерский ход превратит узкую прихожую в просторный холл.

Фото: oops-cache.org
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Фото: jilishta.com
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Фото: impressiveinteriordesign.com
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17. Каминная зона

Камень отлично смотрится в каминной зоне. Для отделки камина чаще всего используют натуральный гранит, бут, мрамор, ракушечник. Если вы хотите отделать камнем не только камин, но и стену над ним, используйте декоративные каменные покрытия — они позволяют создать бесшовную отделку, чего невозможно достичь с натуральными породами.

Фото: homebnc.com
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Фото: thespruce.com
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18. Оформление фальшколонны

В современных квартирах можно увидеть фальшколонны, которые отделаны камнем. Их создают для разделения функциональных зон в помещении, а также для того, чтобы скрыть архитектурные недостатки комнаты. Ваша гостиная выполнена в стиле лофт или сканди — оформите колонны кирпичной кладкой. Для классического интерьера больше подойдут отделанные натуральным камнем.

Фото № 3: Отделка камнем в интерьере городской квартиры: 20 вариантов применения

Фото: lushome.com

19. Ниши

В современных интерьерах дизайнеры делают и ниши, отделанные камнем. Каменная ниша эффектно смотрится в гостиной, спальне, на кухне и в ванной комнате. Но здесь главное — не переусердствовать: если в комнате будет много камня, она может превратиться в мрачную пещеру.

Фото: decorpad.com
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Фото: billielourd.org
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20. Аксессуары для декора

Даже небольшое количество камня в интерьере подарит ему особый шарм. Каменную отделку можно применить для декора. Большое прямоугольное зеркало в ванной, спальне или прихожей, обрамленное натуральным камнем, изменит вашу комнату в лучшую сторону.

Фото: homebnc.com
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Фото: stylefemme.co
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#дизайн#Интерьер#отделка камнем#декоративный камень
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