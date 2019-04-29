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Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидей


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Если вы хотите сделать интересный интерьер в квартире и не потратить много денег на ремонт или покупку новой мебели, можно преобразить комнату с помощью осветительных приборов.

Светодиодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.

Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.диодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.

Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.

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Фото № 1: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: i.ytimg.com

Подсветка зеркала светодиодными полосами — это новый взгляд на традиционные большие зеркальные лампочки. Такое оформление позволяет получить мягкий свет, который равномерно освещает пространство, благодаря чему не образуются тени, а смотреть на свое отражение в зеркале намного приятнее. С помощью зеркала с такой подсветкой можно делать красивые снимки на фронтальную камеру телефона.

Фото № 2: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: accentartandframe.com

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В ванной комнате можно добавить светодиодные полосы, которые будут освещать нижнюю часть сантехники и мебели — раковину или шкафчик. Если ваша ванная комната оформлена цветами, подсветка сделает их более натуралистичными.

Фото № 3: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: i.pinimg.com

Такая подсветка создает ощущение, что сантехника парит в воздухе.

Фото № 4: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: listvanities.com

Если вместо ванны у вас установлен душ, можно превратить обычную процедуру мытья в интересное и необычное занятие, добавив светодиодную подсветку. Благодаря такой расслабляющей атмосфере каждый поход в душ станет похож на посещение спа.

Фото № 5: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: majsterszklarz.pl

Обратите внимание, что светодиодные лампы будут находиться рядом с водой, поэтому они должны иметь рейтинг IP 65, который обеспечивает защиту от влаги и замыканий.

Добавьте светодиодные лампы под ступеньками лестницы. Она сразу будет выглядеть намного изящнее и сделает хождение по лестнице ночью более безопасным. Можно вообще не включать свет, отправляясь на другой этаж.

Фото № 6: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: residencestyle.com

Таким же образом можно оформить и перила у стены, если ступеньки лестницы сплошные или вы просто не хотите идти по огонькам.

Фото № 7: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: crnaa.org

Светодиодные ленты на полках помогут выделить всю красоту коллекционных предметов или художественных работ, милых аксессуаров. Можно установить светодиодные лампочки с датчиком движения — и свет будет включаться автоматически, когда вы подойдете поближе.

Фото № 8: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: image.architonic.com

Освещение шкафа облегчит поиски нужной вещи, особенно если у вас глубокий гардероб.

Фото № 9: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: gomodern.co.uk

Подсвечивать можно и каждую секцию в отдельности.

Фото № 10: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: img.staticbg.com

Выровняйте внутреннюю часть стеллажа светодиодными световыми полосами и превратите старую книжную полку в необычный и футуристичный элемент интерьера.

Фото № 11: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: thecharleygirl.com

Прикрепите светодиодную подсветку на заднюю панель телевизора для комфортного просмотра любимых передач или фильмов. Размещение светодиодных лент помогает снизить нагрузку на глаза благодаря смещению фокуса яркости. К тому же они создают приятную и уютную атмосферу в помещении.

Фото № 12: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: ksassets.timeincuk.net

Если вы хотите добавить яркие акценты при оформлении рабочего стола, купите клавиатуру с подсветкой. Она выглядит красиво в любое время суток и позволяет печатать даже ночью без включенного света. А компьютерные игры заиграют новыми красками!

Фото № 13: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: mondrian.mashable.com

Можно прикрепить светодиодную подсветку на стол, за которым вы работаете. С ее помощью вы создадите уютное рассеянное освещение и обеспечите хорошую освещенность в нужном месте, что важно при работе.

Фото № 14: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: i.imgur.com

Если у вас в гостиной стоит стеклянный журнальный столик, прикрепите полоску освещения к его краям или под всей столешницей. Такое оформление обычного предмета интерьера изменит облик всей комнаты.

Фото № 15: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: ingo-maurer.com

Матовое стекло будет выглядеть еще интереснее с такой подсветкой — она придаст ему необычную структуру и заставит меня цвет под воздействием разных видов естественного и искусственного освещения.

Фото № 16: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: schullerwood.com

Фотообои — очень популярный инструмент для смены дизайна. Можно внести яркий и авторский акцент — полоску-подсветку, чтобы выделить стену и даже дополнить идею рисунка. Мерцающие огни на фоне ночного города создадут иллюзию, что вы буквально находитесь в этом месте.

Фото № 17: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: 3.bp.blogspot.com

Увлекательная идея декора и освещения комнаты — открытый зонт. Добавьте световые полоски внутрь зонта и создайте в комнате магическую атмосферу.

Фото № 18: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: i2.rozetka.ua

Деревья со светодиодами набирают популярность. Их можно использовать для освещения или декора помещения. Выглядят такие деревья необычно и очень завораживающе. Если у вас частный дом и во дворе растут деревья, вы можете украсить и их светодиодными лентами.

Фото № 19: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: webphotosource.net

Можно собственноручно создать ночник в виде светящийся коробки. Для этого вам понадобятся трубы из ПВХ или стальные рамы. Просто сформируйте рамку, чтобы получился куб нужного вам размера. Затем выровняйте внутреннюю часть рамы светлыми полосками и оберните всю конструкцию тканью. Установите его в дальнем углу спальни в стиле минимализм — и наслаждайтесь приятными впечатлениями.

Фото № 20: Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидейФото: images.dwell.com

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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