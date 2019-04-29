Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидей

Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.

Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.диодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.

Светодиодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.

Фото: i.ytimg.com



Подсветка зеркала светодиодными полосами — это новый взгляд на традиционные большие зеркальные лампочки. Такое оформление позволяет получить мягкий свет, который равномерно освещает пространство, благодаря чему не образуются тени, а смотреть на свое отражение в зеркале намного приятнее. С помощью зеркала с такой подсветкой можно делать красивые снимки на фронтальную камеру телефона.

Фото: accentartandframe.com



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В ванной комнате можно добавить светодиодные полосы, которые будут освещать нижнюю часть сантехники и мебели — раковину или шкафчик. Если ваша ванная комната оформлена цветами, подсветка сделает их более натуралистичными.

Фото: i.pinimg.com



Такая подсветка создает ощущение, что сантехника парит в воздухе.

Фото: listvanities.com



Если вместо ванны у вас установлен душ, можно превратить обычную процедуру мытья в интересное и необычное занятие, добавив светодиодную подсветку. Благодаря такой расслабляющей атмосфере каждый поход в душ станет похож на посещение спа.

Фото: majsterszklarz.pl



Обратите внимание, что светодиодные лампы будут находиться рядом с водой, поэтому они должны иметь рейтинг IP 65, который обеспечивает защиту от влаги и замыканий.

Добавьте светодиодные лампы под ступеньками лестницы. Она сразу будет выглядеть намного изящнее и сделает хождение по лестнице ночью более безопасным. Можно вообще не включать свет, отправляясь на другой этаж.

Фото: residencestyle.com

Таким же образом можно оформить и перила у стены, если ступеньки лестницы сплошные или вы просто не хотите идти по огонькам.

Фото: crnaa.org



Светодиодные ленты на полках помогут выделить всю красоту коллекционных предметов или художественных работ, милых аксессуаров. Можно установить светодиодные лампочки с датчиком движения — и свет будет включаться автоматически, когда вы подойдете поближе.

Фото: image.architonic.com



Освещение шкафа облегчит поиски нужной вещи, особенно если у вас глубокий гардероб.

Фото: gomodern.co.uk



Подсвечивать можно и каждую секцию в отдельности.

Фото: img.staticbg.com



Выровняйте внутреннюю часть стеллажа светодиодными световыми полосами и превратите старую книжную полку в необычный и футуристичный элемент интерьера.

Фото: thecharleygirl.com



Прикрепите светодиодную подсветку на заднюю панель телевизора для комфортного просмотра любимых передач или фильмов. Размещение светодиодных лент помогает снизить нагрузку на глаза благодаря смещению фокуса яркости. К тому же они создают приятную и уютную атмосферу в помещении.

Фото: ksassets.timeincuk.net



Если вы хотите добавить яркие акценты при оформлении рабочего стола, купите клавиатуру с подсветкой. Она выглядит красиво в любое время суток и позволяет печатать даже ночью без включенного света. А компьютерные игры заиграют новыми красками!

Фото: mondrian.mashable.com



Можно прикрепить светодиодную подсветку на стол, за которым вы работаете. С ее помощью вы создадите уютное рассеянное освещение и обеспечите хорошую освещенность в нужном месте, что важно при работе.

Фото: i.imgur.com



Если у вас в гостиной стоит стеклянный журнальный столик, прикрепите полоску освещения к его краям или под всей столешницей. Такое оформление обычного предмета интерьера изменит облик всей комнаты.

Фото: ingo-maurer.com



Матовое стекло будет выглядеть еще интереснее с такой подсветкой — она придаст ему необычную структуру и заставит меня цвет под воздействием разных видов естественного и искусственного освещения.

Фото: schullerwood.com



Фотообои — очень популярный инструмент для смены дизайна. Можно внести яркий и авторский акцент — полоску-подсветку, чтобы выделить стену и даже дополнить идею рисунка. Мерцающие огни на фоне ночного города создадут иллюзию, что вы буквально находитесь в этом месте.

Фото: 3.bp.blogspot.com



Увлекательная идея декора и освещения комнаты — открытый зонт. Добавьте световые полоски внутрь зонта и создайте в комнате магическую атмосферу.

Фото: i2.rozetka.ua



Деревья со светодиодами набирают популярность. Их можно использовать для освещения или декора помещения. Выглядят такие деревья необычно и очень завораживающе. Если у вас частный дом и во дворе растут деревья, вы можете украсить и их светодиодными лентами.

Фото: webphotosource.net



Можно собственноручно создать ночник в виде светящийся коробки. Для этого вам понадобятся трубы из ПВХ или стальные рамы. Просто сформируйте рамку, чтобы получился куб нужного вам размера. Затем выровняйте внутреннюю часть рамы светлыми полосками и оберните всю конструкцию тканью. Установите его в дальнем углу спальни в стиле минимализм — и наслаждайтесь приятными впечатлениями.