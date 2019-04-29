Светодиодная лампа в интерьере: 20 ярких фотоидей

Если вы хотите сделать интересный интерьер в квартире и не потратить много денег на ремонт или покупку новой мебели, можно преобразить комнату с помощью осветительных приборов.
Светодиодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.
Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.диодные лампы добавят необычную атмосферу в любое пространство и совершенно точно удивят всех ваших друзей. Такая подсветка универсальна, ее легко настраивать в любом месте благодаря клейкой подложке и зажимам.
Отличный способ оформить потолок и выделить архитектурные детали — установить светодиодные ленты в потолочное покрытие любого помещения. С их помощью можно сделать оригинальный акцент, например, в интерьере спальни — отличная иллюзия ночного неба со звездами. Можно также создать приятную атмосферу в кухне, подчеркнуть верх шкафов, выделить декоративные детали потолка в столовой и гостиной.
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Подсветка зеркала светодиодными полосами — это новый взгляд на традиционные большие зеркальные лампочки. Такое оформление позволяет получить мягкий свет, который равномерно освещает пространство, благодаря чему не образуются тени, а смотреть на свое отражение в зеркале намного приятнее. С помощью зеркала с такой подсветкой можно делать красивые снимки на фронтальную камеру телефона.
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В ванной комнате можно добавить светодиодные полосы, которые будут освещать нижнюю часть сантехники и мебели — раковину или шкафчик. Если ваша ванная комната оформлена цветами, подсветка сделает их более натуралистичными.
Такая подсветка создает ощущение, что сантехника парит в воздухе.
Если вместо ванны у вас установлен душ, можно превратить обычную процедуру мытья в интересное и необычное занятие, добавив светодиодную подсветку. Благодаря такой расслабляющей атмосфере каждый поход в душ станет похож на посещение спа.
Обратите внимание, что светодиодные лампы будут находиться рядом с водой, поэтому они должны иметь рейтинг IP 65, который обеспечивает защиту от влаги и замыканий.
Добавьте светодиодные лампы под ступеньками лестницы. Она сразу будет выглядеть намного изящнее и сделает хождение по лестнице ночью более безопасным. Можно вообще не включать свет, отправляясь на другой этаж.
Таким же образом можно оформить и перила у стены, если ступеньки лестницы сплошные или вы просто не хотите идти по огонькам.
Светодиодные ленты на полках помогут выделить всю красоту коллекционных предметов или художественных работ, милых аксессуаров. Можно установить светодиодные лампочки с датчиком движения — и свет будет включаться автоматически, когда вы подойдете поближе.
Освещение шкафа облегчит поиски нужной вещи, особенно если у вас глубокий гардероб.
Подсвечивать можно и каждую секцию в отдельности.
Выровняйте внутреннюю часть стеллажа светодиодными световыми полосами и превратите старую книжную полку в необычный и футуристичный элемент интерьера.
Прикрепите светодиодную подсветку на заднюю панель телевизора для комфортного просмотра любимых передач или фильмов. Размещение светодиодных лент помогает снизить нагрузку на глаза благодаря смещению фокуса яркости. К тому же они создают приятную и уютную атмосферу в помещении.
Если вы хотите добавить яркие акценты при оформлении рабочего стола, купите клавиатуру с подсветкой. Она выглядит красиво в любое время суток и позволяет печатать даже ночью без включенного света. А компьютерные игры заиграют новыми красками!
Можно прикрепить светодиодную подсветку на стол, за которым вы работаете. С ее помощью вы создадите уютное рассеянное освещение и обеспечите хорошую освещенность в нужном месте, что важно при работе.
Если у вас в гостиной стоит стеклянный журнальный столик, прикрепите полоску освещения к его краям или под всей столешницей. Такое оформление обычного предмета интерьера изменит облик всей комнаты.
Матовое стекло будет выглядеть еще интереснее с такой подсветкой — она придаст ему необычную структуру и заставит меня цвет под воздействием разных видов естественного и искусственного освещения.
Фотообои — очень популярный инструмент для смены дизайна. Можно внести яркий и авторский акцент — полоску-подсветку, чтобы выделить стену и даже дополнить идею рисунка. Мерцающие огни на фоне ночного города создадут иллюзию, что вы буквально находитесь в этом месте.
Увлекательная идея декора и освещения комнаты — открытый зонт. Добавьте световые полоски внутрь зонта и создайте в комнате магическую атмосферу.
Деревья со светодиодами набирают популярность. Их можно использовать для освещения или декора помещения. Выглядят такие деревья необычно и очень завораживающе. Если у вас частный дом и во дворе растут деревья, вы можете украсить и их светодиодными лентами.
Можно собственноручно создать ночник в виде светящийся коробки. Для этого вам понадобятся трубы из ПВХ или стальные рамы. Просто сформируйте рамку, чтобы получился куб нужного вам размера. Затем выровняйте внутреннюю часть рамы светлыми полосками и оберните всю конструкцию тканью. Установите его в дальнем углу спальни в стиле минимализм — и наслаждайтесь приятными впечатлениями.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники