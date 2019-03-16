Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус

Интерьер с цветами подходит не только спальне или кухне — он будет уместен и в ванной комнате. Используя цветочные мотивы, дайте волю фантазии: ваша ванная может превратиться в яркую и экспрессивную комнату. Декор с цветами впишется в любую цветовую гамму.

Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь!

Плитка с цветами в ванную комнату

Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке.

Фото: royalstone.ru





Плитка 8Y2N TEMPERA-4 TURQUESA 75 x 25 3 532 руб.* Купить *Цена может измениться ltr">Интерьер с цветами подходит не только спальне или кухне — он будет уместен и в ванной комнате. Используя цветочные мотивы, дайте волю фантазии: ваша ванная может превратиться в яркую и экспрессивную комнату. Декор с цветами впишется в любую цветовую гамму. Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь! Плитка с цветами в ванную комнату Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке. Фото: royalstone.ru



Плитка 8Y2N TEMPERA-4 TURQUESA 75 x 25 3 532 руб.* Купить *Цена может измениться

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