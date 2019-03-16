Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус

Какой самый популярный декор для ванной комнаты? Рисунки рыб и других морских обитателей, абстрактные узоры в виде волн и… цветы. Да, ванная с цветочными мотивами — отличное интерьерное решение. Доказываем это яркими примерами.
Интерьер с цветами подходит не только спальне или кухне — он будет уместен и в ванной комнате. Используя цветочные мотивы, дайте волю фантазии: ваша ванная может превратиться в яркую и экспрессивную комнату. Декор с цветами впишется в любую цветовую гамму.
Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь!
Плитка с цветами в ванную комнату
Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке.
Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь!
Плитка с цветами в ванную комнату
Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке.
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Цветочные мотивы смогут гармонировать и с более яркой палитрой. Для ванной комнаты прекрасно подойдет фиолетовый цвет. Если использовать плитку с фактурными цветочными узорами, то под светом ламп она будет создавать объемный эффект.
Если хочется сделать дизайн ванной комнаты с цветами экспрессивным и ярким, выбирайте сочный оранжевый цвет. Для такого интерьера лучше сделать разные сценарии освещения, чтобы оранжевая плитка выглядела еще ярче, когда вы включите все лампы.
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Цветочный узор впишется и в более классический интерьер. Например, можно использовать белую настенную плитку с переплетением мелких розовых бутонов, которые не будут акцентировать на себе много внимания. Такое оформление создаст спокойный и нежный интерьер. Отличное дополнение — светлый розовый пол.
Розовую плитку с цветами не обязательно разбавлять, смягчать и комбинировать — вам понравится ванная в однотонном нежном исполнении. При этом цветочные рисунки можно чередовать с пустой плиткой того же оттенка. Дизайн станет концентрированным, очень насыщенным, поэтому лучше дополнить облик комнаты классической белой сантехникой.
Есть еще один оригинальный способ оформления помимо чередования. Плитка с цветочным узором прекрасно выглядит на определенном участке стены, окруженная однотонной плиткой. Красивое сочетание получится при использовании бежевой и розовой расцветок.
Нежные и спокойные цветочные узоры будут здорово гармонировать даже с черной настенной плиткой — на ее фоне лиловые букеты и бутоны выделяются ярче. Лучше располагать цветы в функциональных зонах: над раковиной или в душевой.
Яркая плитка с цветочными узорами делает интерьер летним, солнечным. Зимой такая ванная сразу избавит вас от хандры! Главное — не переборщить с желтым и красным. Можно сделать яркую отделку ванны — в тон броской плитке на стенах.
Цветочные мотивы можно оформить в благородном золотом цвете. Ванная комната сразу обретет богатый и выразительный интерьер. Наряду с цветочными украшениями в дизайн впишутся золотые вазы или светильники. Отвлечь от обилия золота и уравновесить его поможет родственный яркий цвет — например оранжевый, в виде полотенец или аксессуаров.
Обои с цветами
Цветочный рисунок прекрасен на обоях. Ими можно оклеить стены ванной комнаты, если выбрать влагостойкий материал. Отличный вариант — использовать насыщенный зеленый цвет с растительными мотивами. К зеленым цветочным обоям подойдет не только белая сантехника, но и светлая деревянная мебель — в виде резного зеркала или даже кресла.
Для того чтобы добавить ярких красок, можно наклеить зеленые обои с пестрыми бутонами — красными или оранжевыми. Хотите акцентировать на цветах все внимание — оформляйте такими обоями центральную стену, остальные сделайте, например, черными.
Ванной комнате подойдут цветы насыщенного красного цвета. Если вы не хотите получить слишком пестрый дизайн, совместите его с бежевыми или другими спокойными тонами. Под светом ламп бежевый станет теплее, делая спокойным и уютным даже пестрое красное оформление.
Букеты из желтых цветов на том же бежевом фоне — отличный вариант обоев, если хочется оформить ванную комнату в нежном и спокойном стиле. В эту ванную можно поставить мебель с цветочными узорами похожих оттенков, чтобы интерьер стал еще выразительнее. Органично впишется в ванную комнату раковина с цветами, или даже мягкая мебель.
Посмотрите, как хороши светлые холодные обои с изображением белых цветов. Они будут отлично гармонировать с классической белой сантехникой.
И напоследок — оригинальный вариант цветочных обоев, где разноцветные яркие бутоны совмещаются с черным цветом. Такой дизайн — стильный и запоминающийся. Ванная комната заиграет новыми красками и перестанет быть просто классическим санузлом. Дополнить такое оформление помогут мраморные поверхности, подчеркнув эклектичность интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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