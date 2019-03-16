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Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус


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Какой самый популярный декор для ванной комнаты? Рисунки рыб и других морских обитателей, абстрактные узоры в виде волн и… цветы. Да, ванная с цветочными мотивами — отличное интерьерное решение. Доказываем это яркими примерами.

Интерьер с цветами подходит не только спальне или кухне — он будет уместен и в ванной комнате. Используя цветочные мотивы, дайте волю фантазии: ваша ванная может превратиться в яркую и экспрессивную комнату. Декор с цветами впишется в любую цветовую гамму. 

Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь! 

Плитка с цветами в ванную комнату

Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке.

Фото № 1: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкусФото: royalstone.ru

 

Фото № 2: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка 8Y2N TEMPERA-4 TURQUESA 75 x 25
3 532 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ltr">Интерьер с цветами подходит не только спальне или кухне — он будет уместен и в ванной комнате. Используя цветочные мотивы, дайте волю фантазии: ваша ванная может превратиться в яркую и экспрессивную комнату. Декор с цветами впишется в любую цветовую гамму. 

Сегодня мы покажем 15 примеров того, какой яркой может быть ванная с цветочным оформлением. Вдохновляйтесь! 

Плитка с цветами в ванную комнату

Цветочный рисунок на настенной плитке будет органично смотреться с характерными для ванной расцветками: с насыщенной аквамариновой или бирюзовой. Очень эффектно выглядят большие цветочные паттерны по всей плитке.

Фото № 1: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкусФото: royalstone.ru

 

Фото № 2: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка 8Y2N TEMPERA-4 TURQUESA 75 x 25
3 532 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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Цветочные мотивы смогут гармонировать и с более яркой палитрой. Для ванной комнаты прекрасно подойдет фиолетовый цвет. Если использовать плитку с фактурными цветочными узорами, то под светом ламп она будет создавать объемный эффект.

Фото: mega-kafel.ru

 

Фото № 3: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
«Астерия» лиловый декор 01
164 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Если хочется сделать дизайн ванной комнаты с цветами экспрессивным и ярким, выбирайте сочный оранжевый цвет. Для такого интерьера лучше сделать разные сценарии освещения, чтобы оранжевая плитка выглядела еще ярче, когда вы включите все лампы.

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Фото: csempeblog.eu

 

Фото № 4: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка VIVIDA Giallo INSERTO DRUKOWANE 30 x 60
1 473 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Цветочный узор впишется и в более классический интерьер. Например, можно использовать белую настенную плитку с переплетением мелких розовых бутонов, которые не будут акцентировать на себе много внимания. Такое оформление создаст спокойный и нежный интерьер. Отличное дополнение — светлый розовый пол.

Фото: bestceramic.ru

 

Фото № 5: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка 122342 «Каприс» Розовая Розы 25 х 40
472 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Розовую плитку с цветами не обязательно разбавлять, смягчать и комбинировать — вам понравится ванная в однотонном нежном исполнении. При этом цветочные рисунки можно чередовать с пустой плиткой того же оттенка. Дизайн станет концентрированным, очень насыщенным, поэтому лучше дополнить облик комнаты классической белой сантехникой.

Фото: vkplitka.ru

 

Фото № 6: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка DEC.SPIRIT C STATUARIO S-65 декор 20 х 50
1 411 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Есть еще один оригинальный способ оформления помимо чередования. Плитка с цветочным узором прекрасно выглядит на определенном участке стены, окруженная однотонной плиткой. Красивое сочетание получится при использовании бежевой и розовой расцветок.

Фото: flickr.com

 

Фото № 7: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка Amour Violet (A, B, C) 60 х 50
4 034 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Нежные и спокойные цветочные узоры будут здорово гармонировать даже с черной настенной плиткой — на ее фоне лиловые букеты и бутоны выделяются ярче. Лучше располагать цветы в функциональных зонах: над раковиной или в душевой.

Фото: tesser.ru

 

Фото № 8: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Керамическая плитка Ceramica Classic Argos Flowers 001742
299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Яркая плитка с цветочными узорами делает интерьер летним, солнечным. Зимой такая ванная сразу избавит вас от хандры! Главное — не переборщить с желтым и красным. Можно сделать яркую отделку ванны — в тон броской плитке на стенах.

Фото: ceramic-elite.ru

 

Фото № 9: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка Orly Galliano Gerbera B 20 x 20
109 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Цветочные мотивы можно оформить в благородном золотом цвете. Ванная комната сразу обретет богатый и выразительный интерьер. Наряду с цветочными украшениями в дизайн впишутся золотые вазы или светильники. Отвлечь от обилия золота и уравновесить его поможет родственный яркий цвет — например оранжевый, в виде полотенец или аксессуаров.

Фото: kwadro.hu

 

Фото № 10: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Плитка 14549 TREASURE KASHMIR 25 x 75
3 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Обои с цветами

Цветочный рисунок прекрасен на обоях. Ими можно оклеить стены ванной комнаты, если выбрать влагостойкий материал. Отличный вариант — использовать насыщенный зеленый цвет с растительными мотивами. К зеленым цветочным обоям подойдет не только белая сантехника, но и светлая деревянная мебель — в виде резного зеркала или даже кресла.

Фото: vickiarcher.com

Фото № 11: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Обои Wallquest The Palais collection JN70402
5 628 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для того чтобы добавить ярких красок, можно наклеить зеленые обои с пестрыми бутонами — красными или оранжевыми. Хотите акцентировать на цветах все внимание — оформляйте такими обоями центральную стену, остальные сделайте, например, черными.

Фото: meinewand.de

Фото № 12: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Обои Aura Global Fusion G56434
4 290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванной комнате подойдут цветы насыщенного красного цвета. Если вы не хотите получить слишком пестрый дизайн, совместите его с бежевыми или другими спокойными тонами. Под светом ламп бежевый станет теплее, делая спокойным и уютным даже пестрое красное оформление.

Фото: szzljy.com

Фото № 13: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Обои KT Exclusive Kew Palace FD68064
2 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Букеты из желтых цветов на том же бежевом фоне — отличный вариант обоев, если хочется оформить ванную комнату в нежном и спокойном стиле. В эту ванную можно поставить мебель с цветочными узорами похожих оттенков, чтобы интерьер стал еще выразительнее. Органично впишется в ванную комнату раковина с цветами, или даже мягкая мебель.

Фото: fsetyt.com.ua

Фото № 14: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Обои Aura Rose Garden RG35724
3 290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Посмотрите, как хороши светлые холодные обои с изображением белых цветов. Они будут отлично гармонировать с классической белой сантехникой. 

Фото: jlwallcloth.com

Фото № 15: Ванная комната с цветами: 15 примеров на любой вкус
Обои Aura East West Style FD24324
4 290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

И напоследок — оригинальный вариант цветочных обоев, где разноцветные яркие бутоны совмещаются с черным цветом. Такой дизайн — стильный и запоминающийся. Ванная комната заиграет новыми красками и перестанет быть просто классическим санузлом. Дополнить такое оформление помогут мраморные поверхности, подчеркнув эклектичность интерьера.

Фото: i1.wp.com

Обои Khroma Glasshouse GLA707
5 177 руб.*
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#Цветы#Интерьер#Ванная#Декор
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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