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Спальня в стиле минимализм: 10 правил создания


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Применив эти несложные правила, вы сможете превратить свою спальню в самое уютное и красивое место на земле.

Содержание

Поклонники минимализма ни за что не согласятся изменить своему стилю и внести в интерьер дома кардинальные перемены. Любители модерна, ар-деко, классики и даже кантри и прованса просто не знают всех преимуществ минимализма. Мы покажем их сегодня и расскажем, каким принципам нужно следовать, чтобы создать идеальное пространство и полюбить минимализм всей душой и навсегда.

Минимализм показывает себя во всей красе именно в спальне. Отсюда и нужно начинать преобразования в доме — остальные помещения вам будет проще оформить. Особенно с учетом наших рекомендаций. Смотрим лучшие варианты дизайна спальни 2019 года в стиле минимализм.

1. Кровать

Психологическим центром помещения служит кровать, даже если она стоит у стены. Это самый крупный элемент обстановки спальни в стиле современный минимализм. Очень часто в минималистичном интерьере дизайнеры размещают кровать без изголовья.

Оформить такую кровать несложно: основа из натурального дерева или его очень качественной имитации, большой матрас и неброский текстиль — желательно тоже из натуральных материалов. Даже если у вас маленькая спальня в стиле минимализм, выглядеть такая кровать в ней будет отлично. ltr">Поклонники минимализма ни за что не согласятся изменить своему стилю и внести в интерьер дома кардинальные перемены. Любители модерна, ар-деко, классики и даже кантри и прованса просто не знают всех преимуществ минимализма. Мы покажем их сегодня и расскажем, каким принципам нужно следовать, чтобы создать идеальное пространство и полюбить минимализм всей душой и навсегда.

Минимализм показывает себя во всей красе именно в спальне. Отсюда и нужно начинать преобразования в доме — остальные помещения вам будет проще оформить. Особенно с учетом наших рекомендаций. Смотрим лучшие варианты дизайна спальни 2019 года в стиле минимализм.

1. Кровать

Психологическим центром помещения служит кровать, даже если она стоит у стены. Это самый крупный элемент обстановки спальни в стиле современный минимализм. Очень часто в минималистичном интерьере дизайнеры размещают кровать без изголовья.

Оформить такую кровать несложно: основа из натурального дерева или его очень качественной имитации, большой матрас и неброский текстиль — желательно тоже из натуральных материалов. Даже если у вас маленькая спальня в стиле минимализм, выглядеть такая кровать в ней будет отлично. 

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Площадь, м²

Фото № 1: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

2. Мебель

Лучшая мебель для маленькой спальни в стиле минимализм — это отсутствие всякой мебели. Невозможно, скажете вы? Еще как возможно, ответим мы! Тем более если площадь спальни небольшая. Зачем, допустим, пытаться впихнуть огромный шкаф в спальню площадью 12 метров? 

Но если остальные помещения вашей квартиры тоже крохотные и шкаф там смотрится еще хуже, закажите узкую модель до потолка с фасадом белого глянцевого оттенка. Белая спальня в стиле минимализм буквально растворит такой шкаф в пространстве. Другой вариант — невысокие и узкие комоды, тоже белого цвета. 

Фото № 2: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

3. Материалы

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Идеальная спальня — это светлая спальня в стиле минимализм плюс натуральные материалы. Деревянные полы, текстиль из льна и хлопка, экологичный матрас, декор из металлов, стекла и того же дерева. Приветствуется бетонная отделка стен и натуральная штукатурка. Пластиковые панели исключаются сразу. Вставки из натурального камня в последние годы допускаются в минималистичной отделке, однако нужно суметь грамотно вписать этот материал в общую концепцию, так что лучше не рисковать. Впрочем, опытный дизайнер поможет вам добавить камень в обустройство спальни.

Фото № 3: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

4. Текстиль

Многие поклонники минимализма доходят в воплощении интерьера своей мечты до крайностей и исключают даже шторы на окнах. Лучше все же оставить в спальне хотя бы легкие занавески, выбрав оттенок максимально близкий с цвету стен. Шторы не только сольются с общим фоном и станут незаметны, но и смогут выполнять свое основное предназначение — защищать от яркого солнца.

В отношении текстиля на кровати правила менее строгие. Допускается использование акцентов в виде подушек или небольшого дополнительного покрывала, но лучше выбирать пастельную гамму для этих элементов. 

Фото № 4: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

5. Палитра

Общие рамки цветовой палитры одновременно узкие и широкие. Узкие — потому что классика минимализма ограничена пастельной, неброской палитрой, оттенками спокойной природы, натуральных материалов. Широкой — потому что сама эта пастельная гамма имеет множество тонов и полутонов. И играть с ними — огромное удовольствие. 

Общее правило одно: темный низ, светлый верх. Это правило работает в том случае, если вы хотите добавить энергичных и заметных оттенков в минималистичную спальню. Лучше выбрать отделку пола в более темном варианте, постепенно переходя к потолку с помощью легких и воздушных тонов.

Фото № 5: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

6. Декор

Чем незаметнее декор в спальне в стиле минимализм, тем лучше. Выбирайте одну-две некрупные вещи для украшения комнаты. Идеально, если декором станет необычная лампа, небольшой монохромный постер на стене, маленькая вазочка или корзинка для разных аксессуаров. Постельное белье неброского оттенка тоже может выполнять роль аксессуара, как и небольшое зеленое растение. 

Фото № 6: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

7. Освещение

В классическом варианте минимализма никаких больших люстр не допускается. Как и ярких абажуров, массивных светильников и вычурных торшеров. Идеально — строгая дизайнерская лампочка на длинном шнуре, свисающая с потолка, небольшие бра, которые могут освещать кровать, скрытая неброская подсветка в разных зонах пространства. Если в спальне есть большое окно, лучше ставить кровать как можно ближе к нему. Роль естественного света в минимализме огромна. 

Фото № 7: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

8. Системы хранения

Назвать небольшие полочки, ящички и комоды системами хранения в условиях минималистичной спальни можно весьма условно. Если вам негде хранить какие-то предметы, придется спрятать их в спальне. В этом помогут полускрытые системы хранения в изголовье кровати. Они будут еле заметны за текстилем и подушками. Еще одна отличная идея — использовать пространство под кроватью. Там можно установить ящики и коробки, куда удобно складывать постельное белье, полотенца и даже халаты с пледами. Встроенные ниши и ящики можно обустроить и в изножье кровати, тоже замаскировав их с помощью единого стиля и оформления.

Фото № 8: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

9. Перегородки

Очень часто в минималистичном стиле дизайнеры оформляют большие пространства. И тогда для зонирования какой-то части комнаты нужно использовать перегородки. Они ничего не скрывают, но делят помещение, помогая нам воспринимать интерьер целостным и при этом уютным.  

В небольшой спальне будет уместна легкая ажурная перегородка. Если сделать ее матовой, она может поддерживать игру света, отражая блики искусственного света и пуская их гулять по комнате.

Фото № 9: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

10. Зеркала

Важный штрих оформления минималистичной спальни — зеркало. Большое, маленькое, в виде полотна узкого шкафа вдоль всей стены… Любой вариант сыграет вам на руку, расширив помещение и умножив стильное оформление пространства. 

Фото № 10: Спальня в стиле минимализм: 10 правил созданияФото ReRooms

#дизайн#Спальня#минимализм
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