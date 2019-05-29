Трехкомнатная квартира в стиле лофт

На 68 квадратных метрах в трехкомнатной квартире в ЖК «Перовский» дизайнеры создали необычный лофт. Приспособившись к городским квартирам, лофт немного видоизменился: бетонные и кирпичные стены почти не используются, коммуникации скрыты в стенах. Сегодня акцент ставится на светлую цветовую гамму, удобную и функциональную мебель, новейшие технологии. Главным пожеланием клиентов было создание просторной и оригинальной комнаты для двух детей.

Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую трешку и справились с поставленной задачей.

Прихожая

Прихожая поражает сочетанием отделочных материалов: здесь и рельефная штукатурка, и декоративный кирпич, и вагонка, и керамогранит. Благодаря такому смешению материалов получается очень необычный и стильный интерьер. Еще одна особенность прихожей — минимализм. Здесь есть лишь одна тумба для обуви, изготовленная на заказ. Из-за маленькой площади помещений дизайнеры не стали размещать прочую мебель, а все системы хранения равномерно распределили по другим комнатам.



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Ванная комната и санузел

Для ванной комнаты и санузла дизайнеры выбрали очень нежную и красивую плитку печворк, скомбинировав ее с пастельно-голубым керамогранитом. Подобная комбинация позволила создать утонченный дизайн, который очень непривычен для стиля лофт.

Для обоих помещений выбрана одинаковая мебель: большое зеркало в деревянной раме и деревянные предметы с железными вставками, что и напоминает нам — квартира все-таки выдержана в стиле лофт.



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Кухня-гостиная

Для зонирования помещения использованы:

осветительные приборы — в гостиной висит оригинальная светодиодная люстра из нескольких полукругов, над обеденной зоной — индустриальные светильники с железной сеточкой, а над рабочей поверхностью встроены точечные светильники в черной окантовке;

отделочные материалы — стена возле дивана отделана декоративным кирпичом, а зона кухни декорирована геометрической плиткой.





Обратите внимание на кухонный гарнитур: здесь сочетаются контрастные цвета и материалы, которые придают лофту брутальности и оригинальности. Черное матовое покрытие, плавно перетекающее в темное дерево, отлично оттеняет светлую отделку помещения. Для столовой зоны выбран деревянный стол и железные стулья разных цветов: зеленого, серого и серебристого.

Домашнего уюта и комфорта придает грамотно подобранный текстиль: белоснежный тюль и темно-зеленая гардина, жемчужная обивка дивана с яркими подушками.

Спальня

Спальня продолжает отделку кухни: здесь тоже есть декоративный кирпич, перекликающийся с деревом и черным матовым покрытием. Чтобы помещение не выглядело чересчур мрачным, противоположную от кровати стену дизайнеры сделали белоснежной и добавили потрясающую по красоте картину с туманом и величественными горами.

Оригинальности помещению придает шкаф-купе с дверцами, украшенными деревянными рейками, зонированное освещение и текстиль.