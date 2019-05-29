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Трехкомнатная квартира в стиле лофт


990
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Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать практичный стиль лофт в трехкомнатной квартире, которую можно рассматривать бесконечно.

На 68 квадратных метрах в трехкомнатной квартире в ЖК «Перовский» дизайнеры создали необычный лофт. Приспособившись к городским квартирам, лофт немного видоизменился: бетонные и кирпичные стены почти не используются, коммуникации скрыты в стенах. Сегодня акцент ставится на светлую цветовую гамму, удобную и функциональную мебель, новейшие технологии. Главным пожеланием клиентов было создание просторной и оригинальной комнаты для двух детей. 

Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую трешку и справились с поставленной задачей.

Прихожая

Прихожая поражает сочетанием отделочных материалов: здесь и рельефная штукатурка, и декоративный кирпич, и вагонка, и керамогранит. Благодаря такому смешению материалов получается очень необычный и стильный интерьер. Еще одна особенность прихожей — минимализм. Здесь есть лишь одна тумба для обуви, изготовленная на заказ. Из-за маленькой площади помещений дизайнеры не стали размещать прочую мебель, а все системы хранения равномерно распределили по другим комнатам. 


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Ванная комната и санузел

Для ванной комнаты и санузла дизайнеры выбрали очень нежную и красивую плитку печворк, скомбинировав ее с пастельно-голубым керамогранитом. Подобная комбинация позволила создать утонченный дизайн, который очень непривычен для стиля лофт. 

Для обоих помещений выбрана одинаковая мебель: большое зеркало в деревянной раме и деревянные предметы с железными вставками, что и напоминает нам — квартира все-таки выдержана в стиле лофт. 


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Кухня-гостиная

Для зонирования помещения использованы:

  • осветительные приборы — в гостиной висит оригинальная светодиодная люстра из нескольких полукругов, над обеденной зоной — индустриальные светильники с железной сеточкой, а над рабочей поверхностью встроены точечные светильники в черной окантовке;

  • отделочные материалы — стена возле дивана отделана декоративным кирпичом, а зона кухни декорирована геометрической плиткой. 

Фото № 1: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Обратите внимание на кухонный гарнитур: здесь сочетаются контрастные цвета и материалы, которые придают лофту брутальности и оригинальности. Черное матовое покрытие, плавно перетекающее в темное дерево, отлично оттеняет светлую отделку помещения. Для столовой зоны выбран деревянный стол и железные стулья разных цветов: зеленого, серого и серебристого.

Домашнего уюта и комфорта придает грамотно подобранный текстиль: белоснежный тюль и темно-зеленая гардина, жемчужная обивка дивана с яркими подушками.  

Фото № 2: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Спальня

Спальня продолжает отделку кухни: здесь тоже есть декоративный кирпич, перекликающийся с деревом и черным матовым покрытием. Чтобы помещение не выглядело чересчур мрачным, противоположную от кровати стену дизайнеры сделали белоснежной и добавили потрясающую по красоте картину с туманом и величественными горами. 

Фото № 3: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Оригинальности помещению придает шкаф-купе с дверцами, украшенными деревянными рейками, зонированное освещение и текстиль. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²


Фото № 4: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Кабинет-кладовая

Одним из пожеланий заказчиков было объединение рабочего места и прачечной. Из-за маленькой ванной комнаты и спальни сюда перенесли стиральную машину, корзину для белья, гладильную доску и сушилку. Благодаря грамотному расположению вещей ничто не будет мешать хозяевам дома заниматься своими делами.  

В отличие от других помещений, здесь дизайнеры использовали обои с едва заметным геометрическим рисунком, который зрительно увеличивает помещение и прибавляет ему света.


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Детская

Это помещение получилось самым светлым и милым. В качестве основного отделочного материала выбрали обои со сверкающими звездами, которые подсвечиваются настенными светильниками и белоснежными люстрами. Такие обои можно разглядывать вечно, особенно ночью, лежа в кровати и слушая мамины сказки. 

Фото № 5: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Одна из детских кроваток находится на верхнем ярусе между двумя подвесными системами хранения, в которые удобно складывать не только детскую одежду, но и сезонные вещи с постельным бельем. Вторая кроватка расположилась внизу под одним из ящиков. Подобная планировка позволила освободить большое количество пространства, которое было отведено под рабочее место двух детей. Оно оборудовано большим вместительным столом, двумя стульями, компьютерами и оранжевой лампой, которая вносит в интерьер яркий акцент. 

Вместо классического стеллажа на заказ изготовили оригинальную полку из железных труб — характерного атрибута стиля лофт. 

Фото № 6: Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в нашей ведомости.

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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