Трехкомнатная квартира в стиле лофт

Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать практичный стиль лофт в трехкомнатной квартире, которую можно рассматривать бесконечно.
На 68 квадратных метрах в трехкомнатной квартире в ЖК «Перовский» дизайнеры создали необычный лофт. Приспособившись к городским квартирам, лофт немного видоизменился: бетонные и кирпичные стены почти не используются, коммуникации скрыты в стенах. Сегодня акцент ставится на светлую цветовую гамму, удобную и функциональную мебель, новейшие технологии. Главным пожеланием клиентов было создание просторной и оригинальной комнаты для двух детей.
Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты ReRooms оформили большую трешку и справились с поставленной задачей.
Прихожая
Прихожая поражает сочетанием отделочных материалов: здесь и рельефная штукатурка, и декоративный кирпич, и вагонка, и керамогранит. Благодаря такому смешению материалов получается очень необычный и стильный интерьер. Еще одна особенность прихожей — минимализм. Здесь есть лишь одна тумба для обуви, изготовленная на заказ. Из-за маленькой площади помещений дизайнеры не стали размещать прочую мебель, а все системы хранения равномерно распределили по другим комнатам.
Ванная комната и санузел
Для ванной комнаты и санузла дизайнеры выбрали очень нежную и красивую плитку печворк, скомбинировав ее с пастельно-голубым керамогранитом. Подобная комбинация позволила создать утонченный дизайн, который очень непривычен для стиля лофт.
Для обоих помещений выбрана одинаковая мебель: большое зеркало в деревянной раме и деревянные предметы с железными вставками, что и напоминает нам — квартира все-таки выдержана в стиле лофт.
Кухня-гостиная
Для зонирования помещения использованы:
осветительные приборы — в гостиной висит оригинальная светодиодная люстра из нескольких полукругов, над обеденной зоной — индустриальные светильники с железной сеточкой, а над рабочей поверхностью встроены точечные светильники в черной окантовке;
отделочные материалы — стена возле дивана отделана декоративным кирпичом, а зона кухни декорирована геометрической плиткой.
Обратите внимание на кухонный гарнитур: здесь сочетаются контрастные цвета и материалы, которые придают лофту брутальности и оригинальности. Черное матовое покрытие, плавно перетекающее в темное дерево, отлично оттеняет светлую отделку помещения. Для столовой зоны выбран деревянный стол и железные стулья разных цветов: зеленого, серого и серебристого.
Домашнего уюта и комфорта придает грамотно подобранный текстиль: белоснежный тюль и темно-зеленая гардина, жемчужная обивка дивана с яркими подушками.
Спальня
Спальня продолжает отделку кухни: здесь тоже есть декоративный кирпич, перекликающийся с деревом и черным матовым покрытием. Чтобы помещение не выглядело чересчур мрачным, противоположную от кровати стену дизайнеры сделали белоснежной и добавили потрясающую по красоте картину с туманом и величественными горами.
Оригинальности помещению придает шкаф-купе с дверцами, украшенными деревянными рейками, зонированное освещение и текстиль.
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Кабинет-кладовая
Одним из пожеланий заказчиков было объединение рабочего места и прачечной. Из-за маленькой ванной комнаты и спальни сюда перенесли стиральную машину, корзину для белья, гладильную доску и сушилку. Благодаря грамотному расположению вещей ничто не будет мешать хозяевам дома заниматься своими делами.
В отличие от других помещений, здесь дизайнеры использовали обои с едва заметным геометрическим рисунком, который зрительно увеличивает помещение и прибавляет ему света.
Детская
Это помещение получилось самым светлым и милым. В качестве основного отделочного материала выбрали обои со сверкающими звездами, которые подсвечиваются настенными светильниками и белоснежными люстрами. Такие обои можно разглядывать вечно, особенно ночью, лежа в кровати и слушая мамины сказки.
Одна из детских кроваток находится на верхнем ярусе между двумя подвесными системами хранения, в которые удобно складывать не только детскую одежду, но и сезонные вещи с постельным бельем. Вторая кроватка расположилась внизу под одним из ящиков. Подобная планировка позволила освободить большое количество пространства, которое было отведено под рабочее место двух детей. Оно оборудовано большим вместительным столом, двумя стульями, компьютерами и оранжевой лампой, которая вносит в интерьер яркий акцент.
Вместо классического стеллажа на заказ изготовили оригинальную полку из железных труб — характерного атрибута стиля лофт.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники