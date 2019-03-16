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Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформления


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Как сделать уютным и функциональным свое рабочее место в квартире? Не ломайте голову — мы уже нашли лучшие варианты.

Даже если вы каждый день ходите на работу в офис, наверняка дома у вас есть место, где можно посидеть с ноутом, разложить бумаги, систематизировать документы. А как приятно смотреть на стол, где в идеальном порядке стоят справочники, лежит органайзер и ждут вас ручки и остро отточенные карандаши! И где же лучше это стол поставить? Исследуем все комнаты и закутки квартиры.

Самый очевидный вариант — у одной из стен гостиной. Можно даже оформить перегородку из гипсокартона и окрасить ее в основной цвет интерьера комнаты. Но важно выбрать рабочий стол в пару журнальному: такой же легкой конструкции, как в примере на фото.

Фото № 1: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: .orchidlagoon.com

Грубоватые ящики и столешница из поддонов — и ваш рабочий стол готов. Осталось найти для него место, и этого места должно быть много. Хороший вариант для комнаты подростка: антивандально и с размахом.

Фото № 2: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: cdn.wonderfuldiy.com

Зонирование цветом — прекрасный выход из ситуации, когда хочется разделить функциональные части комнаты и показать во всей красе свои декораторские способности. Да, столик ставим в углу и дополняем несколькими полочками.

Фото № 3: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: dominfo.ba

Декорирование рабочего места необычной формой столешницы и полок — для затейников. Может быть, не очень функционально, зато оригинально! Опять задействуем всю стену, оформляя рабочие места для двоих.

Фото № 4: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: vestitel.info

Такое рабочее место может быть только у творческого человека. Ноутбук, хороший свет и креативность — больше для создания шедевров ничего не нужно. Ну разве что минималистичная гостиная, где такое рабочее место станет самым заметным элементом обстановки и декора одновременно.

Фото № 5: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: vestitel.info

Причудливая архитектура пространства — прекрасный повод добавить к выступающей части стены рабочий стол и несколько полок. Стул выбирайте небольшой, он не должен притягивать взгляды. Ну разве что приятным пастельным оттенком.

Фото № 6: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: vestitel.info

Рабочее место в шкафу? Да! Нет ни одного аргумента против. Зато при необходимости его можно быстро скрыть от взоров, даже не наводя тут идеальный порядок.

Фото № 7: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: vestitel.info

Пробковая стена — отличный повод устроить рядом рабочий уголок. Сколько всего нужного можно прикрепить на такой площади! Столик в этом случае можно заменить даже подоконником.

Фото № 8: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: strada-dici.com

Столик у окна вполне может выполнять функции рабочего места даже в спальне. При условии, что другого места вы в квартире не нашли или просто любите работать, не отходя далеко от кровати.

Фото № 9: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: cc-autunois.com

Если после установки большого книжного шкафа у вас осталось немного свободного месте между ним и окном — здесь будет рабочий столик. Это же логично.

Фото № 10: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: danielle-leeman.com

Открытые полки или стеллаж во всю стену поможет вам сэкономить на больших шкафах — они просто не будут нужны. Стул или кресло довершит картину такого домашнего офиса.

Фото № 11: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: danielle-leeman.com

Грифельная черная стена хороша в любом помещении квартиры. Во-первых, это красиво, во-вторых, удобно. Можно развешивать фотографии, писать заметки, прикреплять бумаги. А что это значит? Здесь нужно делать рабочее место.

Фото № 12: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: danielle-leeman.com

Долой массивные столы и да здравствует поток естественного света из окна! Два эти условия выполнены, а вы получаете прекрасное рабочее место.

Фото № 13: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: danielle-leeman.com

Вы меланхолик? Хорошо, двигаем столик к глухой стене, где нет окна и в качестве декора есть свисающая с потолка лампочка и фальшкамин.

Фото № 14: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: danielle-leeman.com

Любая ниша — это повод устроить в ней рабочее место.

Фото № 15: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: file4.batdongsan.com.vn

Что такое комната в стиле минимализм? Это много света, стеклянная перегородка, небольшая мебель-трансформер и рабочий столик. Он в интерьере главный.

Фото № 16: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: file4.batdongsan.com.vn

Грубый стол из слегка обработанного дерева идеально размещается в спальне у окна. Между ним и окном можно даже установить неглубокий стеллаж. Справа за столом вы будете работать, слева — наводить красоту. Экономия, однако.

Фото № 17: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: file4.batdongsan.com.vn

Кто-то умудряется разместить рабочее место даже в коридоре, Почему бы и нет, если здесь достаточно света, а вы свободный художник хотя бы по духу?

Фото № 18: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: file4.batdongsan.com.vn

Визуально слить рабочее место с обстановкой — высший пилотаж!

Фото № 19: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: 4.bp.blogspot.com

Любой уголок, куда вы не знаете, что поставить, может превратиться в рабочее место. Ну или хотя бы в заявку на него.

Фото № 20: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: 2.bp.blogspot.com

Рабочий стол как продолжение полки или полка как продолжение рабочего места? Неважно. Такая конструкция занимает так мало места, что ее можно считать декором.

Фото № 21: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: i0.wp.com

Да, просто полочка. Да, все помещается. Да, нам нравится!

Фото № 22: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: i0.wp.com

Что будем делать на балконе, склад или рабочее место? Ответ очевиден. Ваши близкие будут спорить, чья очередь здесь уединиться.

Фото № 23: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: static.xinjiashenghuo.com

Лучшее рабочее место — автомобиль. Ну хотя бы его имитация. Мужской вариант лофта, мужской подход к рабочему процессу.

Фото № 24: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: static.xinjiashenghuo.com

Барная стойка — это вчерашний день. Попробуйте сделать на ее месте рабочий столик. И больше света, больше фантазии! Резервы есть всегда.

Фото № 25: Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформленияФото: 1.bp.blogspot.com

#Интерьер#Рабочая зона
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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Визуализация

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
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