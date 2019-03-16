Рабочая зона в доме: 25 вариантов оформления

Как сделать уютным и функциональным свое рабочее место в квартире? Не ломайте голову — мы уже нашли лучшие варианты.
Даже если вы каждый день ходите на работу в офис, наверняка дома у вас есть место, где можно посидеть с ноутом, разложить бумаги, систематизировать документы. А как приятно смотреть на стол, где в идеальном порядке стоят справочники, лежит органайзер и ждут вас ручки и остро отточенные карандаши! И где же лучше это стол поставить? Исследуем все комнаты и закутки квартиры.
Самый очевидный вариант — у одной из стен гостиной. Можно даже оформить перегородку из гипсокартона и окрасить ее в основной цвет интерьера комнаты. Но важно выбрать рабочий стол в пару журнальному: такой же легкой конструкции, как в примере на фото.
Грубоватые ящики и столешница из поддонов — и ваш рабочий стол готов. Осталось найти для него место, и этого места должно быть много. Хороший вариант для комнаты подростка: антивандально и с размахом.
Зонирование цветом — прекрасный выход из ситуации, когда хочется разделить функциональные части комнаты и показать во всей красе свои декораторские способности. Да, столик ставим в углу и дополняем несколькими полочками.
Декорирование рабочего места необычной формой столешницы и полок — для затейников. Может быть, не очень функционально, зато оригинально! Опять задействуем всю стену, оформляя рабочие места для двоих.
Такое рабочее место может быть только у творческого человека. Ноутбук, хороший свет и креативность — больше для создания шедевров ничего не нужно. Ну разве что минималистичная гостиная, где такое рабочее место станет самым заметным элементом обстановки и декора одновременно.
Причудливая архитектура пространства — прекрасный повод добавить к выступающей части стены рабочий стол и несколько полок. Стул выбирайте небольшой, он не должен притягивать взгляды. Ну разве что приятным пастельным оттенком.
Рабочее место в шкафу? Да! Нет ни одного аргумента против. Зато при необходимости его можно быстро скрыть от взоров, даже не наводя тут идеальный порядок.
Пробковая стена — отличный повод устроить рядом рабочий уголок. Сколько всего нужного можно прикрепить на такой площади! Столик в этом случае можно заменить даже подоконником.
Столик у окна вполне может выполнять функции рабочего места даже в спальне. При условии, что другого места вы в квартире не нашли или просто любите работать, не отходя далеко от кровати.
Если после установки большого книжного шкафа у вас осталось немного свободного месте между ним и окном — здесь будет рабочий столик. Это же логично.
Открытые полки или стеллаж во всю стену поможет вам сэкономить на больших шкафах — они просто не будут нужны. Стул или кресло довершит картину такого домашнего офиса.
Грифельная черная стена хороша в любом помещении квартиры. Во-первых, это красиво, во-вторых, удобно. Можно развешивать фотографии, писать заметки, прикреплять бумаги. А что это значит? Здесь нужно делать рабочее место.
Долой массивные столы и да здравствует поток естественного света из окна! Два эти условия выполнены, а вы получаете прекрасное рабочее место.
Вы меланхолик? Хорошо, двигаем столик к глухой стене, где нет окна и в качестве декора есть свисающая с потолка лампочка и фальшкамин.
Любая ниша — это повод устроить в ней рабочее место.
Что такое комната в стиле минимализм? Это много света, стеклянная перегородка, небольшая мебель-трансформер и рабочий столик. Он в интерьере главный.
Грубый стол из слегка обработанного дерева идеально размещается в спальне у окна. Между ним и окном можно даже установить неглубокий стеллаж. Справа за столом вы будете работать, слева — наводить красоту. Экономия, однако.
Кто-то умудряется разместить рабочее место даже в коридоре, Почему бы и нет, если здесь достаточно света, а вы свободный художник хотя бы по духу?
Визуально слить рабочее место с обстановкой — высший пилотаж!
Любой уголок, куда вы не знаете, что поставить, может превратиться в рабочее место. Ну или хотя бы в заявку на него.
Рабочий стол как продолжение полки или полка как продолжение рабочего места? Неважно. Такая конструкция занимает так мало места, что ее можно считать декором.
Да, просто полочка. Да, все помещается. Да, нам нравится!
Что будем делать на балконе, склад или рабочее место? Ответ очевиден. Ваши близкие будут спорить, чья очередь здесь уединиться.
Лучшее рабочее место — автомобиль. Ну хотя бы его имитация. Мужской вариант лофта, мужской подход к рабочему процессу.
Барная стойка — это вчерашний день. Попробуйте сделать на ее месте рабочий столик. И больше света, больше фантазии! Резервы есть всегда.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники