Ванная в экостиле от ReRooms: пусть весь мир подождет!

Вам надоели бетон и штукатурка, искусственные материалы и холодные цвета? В таком случае ванная в экостиле — ваше спасение от усталости и грусти. Такое помещение станет идеальным местом для расслабления и наслаждения красотой и гармонией, которые вобрал в себя экостиль.

Здесь на первом месте — натуральность и комфорт. Тем более экостиль отлично сочетается с водной стихией, которая главенствует в ванной комнате. Естественность присутствует буквально во всех предметах: природные оттенки и натуральные материалы в отделке и мебели, живые растения.

Специалисты ReRooms добавили в интерьер ванной комнаты площадью 6 метров растительные элементы, в том числе:

живые растения — особенно притягивает к себе взгляд высокий цветок в углу комнаты,

плитку с бамбуком, которая еще больше усиливает ощущение присутствия в тропических лесах.

Цветы можно использовать как натуральные, так и искусственные. Все зависит от того, есть ли в ванной комнате естественное освещение, а у вас — желание за цветами ухаживать.

Экостиль приветствует разнообразные настенные и потолочные инсталляции. Это могут быть композиции из бамбука, дерева, веток или травы.

Ванная комната просторна и открыта не только за счет своего метража, но и благодаря грамотной расстановке мебели и подбору отделочных материалов.

Основа экостиля — это натуральные материалы. Однако отделывать ванную деревом — это не лучшее решение: дерево нужно обрабатывать специальным раствором для защиты от влаги и прямых солнечных лучей. Поэтому дизайнеры использовали не просто керамическую плитку, а матовую, с рельефной поверхностью, которая имитирует настоящее дерево. На стене возле ванны мы видим стеклянные вставки, на которых изображены природные рисунки: композиция из бамбука, воды и камней. Но на этом природная тематика не заканчивается. Возле живого цветка расположена целая полоса плитки с растительным рисунком.

Цветовая гамма представлена в нескольких оттенках: белом, коричневом и зеленом, без каких-либо ярких акцентов.

Мебель и сантехника — с плавными линиями. Подвесная сантехника придает комнате дополнительной легкости. Из систем хранения представлен один комод, находящийся под раковиной, и стеллаж, расположенный под окном. На стеллаже вещи можно хранить не только на внутренних полках, но и сверху. Коричневый комод и стеллаж отлично сочетаются с палитрой комнаты, они будто сливаются с окружающей цветовой гаммой, не привлекая к себе слишком много внимания.

Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на просторности помещения — оно не выглядит тесным и заставленным. Стиральная машина размещена в другой комнате, что тоже работает на визуальное расширение комнаты.