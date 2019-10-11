Ванная в экостиле от ReRooms: пусть весь мир подождет!

ReRooms показывает, как создать в квартире очень уютную ванную комнату, в которой вы захотите проводить больше времени, чем во всех других помещениях.
Вам надоели бетон и штукатурка, искусственные материалы и холодные цвета? В таком случае ванная в экостиле — ваше спасение от усталости и грусти. Такое помещение станет идеальным местом для расслабления и наслаждения красотой и гармонией, которые вобрал в себя экостиль.
Здесь на первом месте — натуральность и комфорт. Тем более экостиль отлично сочетается с водной стихией, которая главенствует в ванной комнате. Естественность присутствует буквально во всех предметах: природные оттенки и натуральные материалы в отделке и мебели, живые растения.
Специалисты ReRooms добавили в интерьер ванной комнаты площадью 6 метров растительные элементы, в том числе:
живые растения — особенно притягивает к себе взгляд высокий цветок в углу комнаты,
плитку с бамбуком, которая еще больше усиливает ощущение присутствия в тропических лесах.
Цветы можно использовать как натуральные, так и искусственные. Все зависит от того, есть ли в ванной комнате естественное освещение, а у вас — желание за цветами ухаживать.
Экостиль приветствует разнообразные настенные и потолочные инсталляции. Это могут быть композиции из бамбука, дерева, веток или травы.
Ванная комната просторна и открыта не только за счет своего метража, но и благодаря грамотной расстановке мебели и подбору отделочных материалов.
Основа экостиля — это натуральные материалы. Однако отделывать ванную деревом — это не лучшее решение: дерево нужно обрабатывать специальным раствором для защиты от влаги и прямых солнечных лучей. Поэтому дизайнеры использовали не просто керамическую плитку, а матовую, с рельефной поверхностью, которая имитирует настоящее дерево. На стене возле ванны мы видим стеклянные вставки, на которых изображены природные рисунки: композиция из бамбука, воды и камней. Но на этом природная тематика не заканчивается. Возле живого цветка расположена целая полоса плитки с растительным рисунком.
Цветовая гамма представлена в нескольких оттенках: белом, коричневом и зеленом, без каких-либо ярких акцентов.
Мебель и сантехника — с плавными линиями. Подвесная сантехника придает комнате дополнительной легкости. Из систем хранения представлен один комод, находящийся под раковиной, и стеллаж, расположенный под окном. На стеллаже вещи можно хранить не только на внутренних полках, но и сверху. Коричневый комод и стеллаж отлично сочетаются с палитрой комнаты, они будто сливаются с окружающей цветовой гаммой, не привлекая к себе слишком много внимания.
Отсутствие других шкафов благоприятно сказывается на просторности помещения — оно не выглядит тесным и заставленным. Стиральная машина размещена в другой комнате, что тоже работает на визуальное расширение комнаты.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Ванна отделяется от зоны для умывания стеклянной перегородкой, которая позволяет солнечному свету проникать во все уголки комнаты, тем самым наполняя ее теплом и уютом.
Огромный плюс этого помещения — большие окна. Через них можно наблюдать за прекрасными пейзажами. Окна здесь не только источник естественного света, но и элемент декора помещения. Их прикрывают рулонные бамбуковые шторы — отличный выбор для оригинального и практичного оформления окон. Такие шторы не требуют сложного ухода, отличаются устойчивостью к ярким солнечным лучам, не выгорают и не выцветают, долго сохраняя первоначальный вид. Натуральный цвет бамбуковых штор украшает интерьер в экостиле и становится одной из его главных деталей.
Из искусственного освещения представлены только встроенные настенные светильники, расположенные по периметру комнаты. Благодаря окнам помещение не нуждается в большом количестве осветительных приборов.
На полу вместо обычного круглого коврика лежит прорезиненный, с имитацией натуральных камней. Выходя из ванны, вы можете представить себя на пляже.
Стоимость дизайн-проекта для двухкомнатной квартиры составляет 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, в том числе ванной комнаты, можно рассмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники