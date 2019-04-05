Как создать ванную комнату в экостиле

Рассказываем о пяти фундаментальных принципах, на которых построен экостиль.
Ванная в экостиле — лучшее начало и завершение дня. Мода на экологичность не проходит, потому что современные интерьеры часто перегружены яркими оттенками, гаджетами, мебелью, безделушками и аксессуарами. По своей сути экостиль — это ответ избыточности в помещении, часто он предполагает изменения не только в интерьере, но и в образе жизни, то есть стремление к гармонии с природой вместо потребительского мышления.
Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным.
ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле.
1. Компактность
В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего.
Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение.
Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы:
натуральные материалы и нейтральные оттенки;
матовые покрытия;
объемные текстуры;
лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант).
Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку.
2. Отделочные материалы
В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами.
Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным.
ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле.
1. Компактность
В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего.
Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение.
Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы:
натуральные материалы и нейтральные оттенки;
матовые покрытия;
объемные текстуры;
лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант).
Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку.
2. Отделочные материалы
В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами.
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Эффектно будет смотреться натуральный и декоративный камень.
Настенные панели, имитирующие текстуру камня, дерева или бамбука, тоже подойдут. Цветовую гамму для панелей лучше выбирать в природных мотивах: канонам стиля соответствуют оттенки песка, соломы, земли, кофейных зерен.
3. Живые растения
Самым экологичным элементом декора ванной в экостиле, конечно, станут живые растения: они отлично вписываются в интерьер, не занимая при этом много места. При выборе растений для ванной важно учитывать не только эстетическую составляющую, но и особенности цветов: одни растения не могут существовать без естественного солнечного света, другие страдают от повышенной влажности…
Предлагаем обратить внимание на эти восемь вариантов растений для ванной. Они не нуждаются в тщательном уходе, отлично себя чувствуют в условиях искусственного освещения.
Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.
Спатифиллюм. Растение с большими ланцетовидными листьями и красивыми соцветиями с белым покрывалом. В России такие комнатные растения очень популярны, их даже называют «женским счастьем».
Сансевиерия трехполосная. Цветущее растение с мечевидными листьями, собранными в розетки по 6—8 штук. Терпит нерегулярный полив и нехватку солнечного света. Кроме того, сансевиерия трехполосная активно поглощает из воздуха диоксид углерода и еще несколько вредных для человека веществ, выделяя при этом кислород.
Хлорофитум хохлатый. Цветущее растение с пестрыми листьями отлично очищает воздух, не требует особого ухода.
Филодендрон. Идеальное растение для тех, кто хочет превратить свою ванную в тропический уголок.
Кактусы. Разные представители кактусовых хорошо чувствуют себя в ванной и при этом эффектно выглядят.
Мелисса лекарственная. Горшок с этим растением украсит любую ванную, а также наполнит приятным ароматом.
Сенполия (узамбарская фиалка). Растение с «пушистыми» листьями и красивыми цветками. Кстати, при использовании люминесцентной лампы сенполия может цвести круглый год.
Все эти растения подтвердили способность усваивать из воздуха вредные вещества в том числе во время эксперимента национального космического ведомства США (NASA). Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств.
4. Текстиль
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Для оформления ванной в экостиле лучше всего использовать тонкий хлопок или полупрозрачный лен. Отлично впишутся в интерьер различные коврики, имитирующие мох или траву. Что касается шторы для душа, лучше использовать однотонные варианты натуральных цветов. «Моховые» массивные панно тоже украсят интерьер.
5. Аксессуары
Типичные аксессуары для экостиля — столики и стулья, похожие на пеньки. Коврик может имитировать не только мох, но и морскую гальку.
Для хранения важных мелочей лучше использовать плетеные корзины и деревянные ящики. Полки из натурального дерева здесь тоже уместны.
От пластиковых же решений лучше отказаться.
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