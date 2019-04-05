Как создать ванную комнату в экостиле

Ванная в экостиле — лучшее начало и завершение дня. Мода на экологичность не проходит, потому что современные интерьеры часто перегружены яркими оттенками, гаджетами, мебелью, безделушками и аксессуарами. По своей сути экостиль — это ответ избыточности в помещении, часто он предполагает изменения не только в интерьере, но и в образе жизни, то есть стремление к гармонии с природой вместо потребительского мышления.

Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным.

ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле.

1. Компактность

В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего.

Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение.

Фото: rememberingfallenjs.com

1 /5 Фото: homedit.com

2 /5 Фото: reatimes.vn

3 /5 Фото: thebathroomcompany.co.uk

4 /5 Фото: paradyz.com

5 /5

Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы:

натуральные материалы и нейтральные оттенки;

матовые покрытия;

объемные текстуры;

лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант).

Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку.

Фото: designawards.wordpress.com

1 /2 Фото: roblonardo.co

2 /2

2. Отделочные материалы

В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами.

Фото: paradyz.com

1 /3 Фото: paradyz.com

2 /3 Фото: homeworlddesign.com

3 /3 я в экостиле — лучшее начало и завершение дня. Мода на экологичность не проходит, потому что современные интерьеры часто перегружены яркими оттенками, гаджетами, мебелью, безделушками и аксессуарами. По своей сути экостиль — это ответ избыточности в помещении, часто он предполагает изменения не только в интерьере, но и в образе жизни, то есть стремление к гармонии с природой вместо потребительского мышления. Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным. ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле. 1. Компактность В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего. Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение. Фото: rememberingfallenjs.com

1 /5 Фото: homedit.com

2 /5 Фото: reatimes.vn

3 /5 Фото: thebathroomcompany.co.uk

4 /5 Фото: paradyz.com

5 /5 Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы: натуральные материалы и нейтральные оттенки;

матовые покрытия;

объемные текстуры;

лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант). Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку. Фото: designawards.wordpress.com

1 /2 Фото: roblonardo.co

2 /2 2. Отделочные материалы В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами. Фото: paradyz.com

1 /3 Фото: paradyz.com

2 /3 Фото: homeworlddesign.com

3 /3

Наше портфолио более 10 000 проектов Все проекты Помещения Квартиры Тип помещения Выбрано: 0 Квартира-студия Однокомнатная квартира Двухкомнатная квартира Трёхкомнатная квартира Четырёхкомнатная и более Пятикомнатная квартира Евро двухкомнатная квартира Евро трехкомнатная квартира Экстерьер Дом/коттедж Таунхаус Коммерческое помещение Спальня Прихожая Кухня Зал Совмещенный санузел Детская Кухня-гостиная Ванная Туалет Кабинет Студия Стиль Выбрано: 0 Модернизм Скандинавский Современная классика Современный Минимализм Контемпорари Лофт Эклектика Фьюжн Прованс Классика Американская классика Этнический Шведский Хай-тек Поп-арт Кантри Эко-стиль Арт-деко Средиземноморский Конструктивизм Японский Площадь, м² Начальное количеcтво метров: Конечное количеcтво метров: Перейти