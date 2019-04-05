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Как создать ванную комнату в экостиле


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Рассказываем о пяти фундаментальных принципах, на которых построен экостиль.

Содержание

Ванная в экостиле — лучшее начало и завершение дня. Мода на экологичность не проходит, потому что современные интерьеры часто перегружены яркими оттенками, гаджетами, мебелью, безделушками и аксессуарами. По своей сути экостиль — это ответ избыточности в помещении, часто он предполагает изменения не только в интерьере, но и в образе жизни, то есть стремление к гармонии с природой вместо потребительского мышления.

Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным.

ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле.

1. Компактность

В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего.

Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение.

Фото: rememberingfallenjs.com
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Фото: homedit.com
2/5
Фото: reatimes.vn
3/5
Фото: thebathroomcompany.co.uk
4/5
Фото: paradyz.com
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Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • натуральные материалы и нейтральные оттенки;

  • матовые покрытия;

  • объемные текстуры;

  • лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант).

Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку.

Фото: designawards.wordpress.com
1/2
Фото: roblonardo.co
2/2

2. Отделочные материалы

В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами.

Фото: paradyz.com
1/3
Фото: paradyz.com
2/3
Фото: homeworlddesign.com
3/3
я в экостиле — лучшее начало и завершение дня. Мода на экологичность не проходит, потому что современные интерьеры часто перегружены яркими оттенками, гаджетами, мебелью, безделушками и аксессуарами. По своей сути экостиль — это ответ избыточности в помещении, часто он предполагает изменения не только в интерьере, но и в образе жизни, то есть стремление к гармонии с природой вместо потребительского мышления.

Принцип создания экостиля в ванной — использование природных материалов, таких как камень, дерево, ткань и стекло. Приветствуется и минимализм: в интерьере должны преобладать природные материалы, но в то же время помещению следует оставаться довольно просторным.

ReRooms подготовил пять рекомендаций, следование которым поможет вам оформить интерьер ванной в экостиле.

1. Компактность

В действительно просторных ванных, которые так редко встречаются в современных квартирах, вариантов реализации экологичных дизайнерских идей масса. В небольшом помещении процесс создания дизайн-проекта ванной в экостиле обычно начинается с отказа от всего лишнего.

Даже если площадь помещения позволяет разместить полноразмерную сантехнику и массивные тумбы, стоит обратить внимание на самые минималистичные решения. Это позволит сделать комнату более воздушной и просторной. Настроиться на волну минимализма поможет расстановка приоритетов: подумайте, от чего вы можете частично или полностью отказаться, а без чего не можете даже представить себе это помещение.

Фото: rememberingfallenjs.com
1/5
Фото: homedit.com
2/5
Фото: reatimes.vn
3/5
Фото: thebathroomcompany.co.uk
4/5
Фото: paradyz.com
5/5

Подбирая сантехнику и мебель для ванной в экостиле, нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • натуральные материалы и нейтральные оттенки;

  • матовые покрытия;

  • объемные текстуры;

  • лаконичность принтов (в экостиле не приветствуется абстракция или неестественные решения, а вот растительные орнаменты — приемлемый вариант).

Идеально впишется в такое пространство ванна из влагостойкого дерева. Например, можно позаимствовать идею японской банной традиции и установить офуро или фурако — деревянную купель, больше похожую на массивный деревянный ящик или бочку.

Фото: designawards.wordpress.com
1/2
Фото: roblonardo.co
2/2

2. Отделочные материалы

В экостиль не всегда можно удачно вписать элементы из пластика и различных металлов. От глянцевой плитки неестественных цветов тоже лучше отказаться. Если для отделки стен выбрана плитка, лучше подбирать варианты с матовой или текстурированной поверхностью под дерево. Кстати, как и при работе с другими стилями, стены лучше оформить в двух тонах: ореховой или дубовый цвет отлично сочетаются как со светлыми, так и с темными цветами.

Фото: paradyz.com
1/3
Фото: paradyz.com
2/3
Фото: homeworlddesign.com
3/3

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Эффектно будет смотреться натуральный и декоративный камень.

Фото: sustainably-chic.com
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Фото: baliecostay.com
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Настенные панели, имитирующие текстуру камня, дерева или бамбука, тоже подойдут. Цветовую гамму для панелей лучше выбирать в природных мотивах: канонам стиля соответствуют оттенки песка, соломы, земли, кофейных зерен.

Фото: turkiyepro.club
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Фото: myriadlit.com
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3. Живые растения

Самым экологичным элементом декора ванной в экостиле, конечно, станут живые растения: они отлично вписываются в интерьер, не занимая при этом много места. При выборе растений для ванной важно учитывать не только эстетическую составляющую, но и особенности цветов: одни растения не могут существовать без естественного солнечного света, другие страдают от повышенной влажности…

Предлагаем обратить внимание на эти восемь вариантов растений для ванной. Они не нуждаются в тщательном уходе, отлично себя чувствуют в условиях искусственного освещения.

  1. Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.

  2. Спатифиллюм. Растение с большими ланцетовидными листьями и красивыми соцветиями с белым покрывалом. В России такие комнатные растения очень популярны, их даже называют «женским счастьем».

  3. Сансевиерия трехполосная. Цветущее растение с мечевидными листьями, собранными в розетки по 6—8 штук. Терпит нерегулярный полив и нехватку солнечного света. Кроме того, сансевиерия трехполосная активно поглощает из воздуха диоксид углерода и еще несколько вредных для человека веществ, выделяя при этом кислород.

  4. Хлорофитум хохлатый. Цветущее растение с пестрыми листьями отлично очищает воздух, не требует особого ухода.

  5. Филодендрон. Идеальное растение для тех, кто хочет превратить свою ванную в тропический уголок.

  6. Кактусы. Разные представители кактусовых хорошо чувствуют себя в ванной и при этом эффектно выглядят.

  7. Мелисса лекарственная. Горшок с этим растением украсит любую ванную, а также наполнит приятным ароматом.

  8. Сенполия (узамбарская фиалка). Растение с «пушистыми» листьями и красивыми цветками. Кстати, при использовании люминесцентной лампы сенполия может цвести круглый год.

Все эти растения подтвердили способность усваивать из воздуха вредные вещества в том числе во время эксперимента национального космического ведомства США (NASA). Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств.

4. Текстиль

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Для оформления ванной в экостиле лучше всего использовать тонкий хлопок или полупрозрачный лен. Отлично впишутся в интерьер различные коврики, имитирующие мох или траву. Что касается шторы для душа, лучше использовать однотонные варианты натуральных цветов. «Моховые» массивные панно тоже украсят интерьер.

Фото: realtymonks.com
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Фото: finefurnished.com
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5. Аксессуары

Типичные аксессуары для экостиля — столики и стулья, похожие на пеньки. Коврик может имитировать не только мох, но и морскую гальку.

Фото: thepowerofaugmentedreality.info
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Фото: decoist.com
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Для хранения важных мелочей лучше использовать плетеные корзины и деревянные ящики. Полки из натурального дерева здесь тоже уместны. 

Фото: regdat.info
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Фото: badkamerwinkel.nl
2/3
Фото: viadurini.nl
3/3

От пластиковых же решений лучше отказаться.

Фото анонса: i0.wp.com

#дизайн#Интерьер#эко-стиль#Ванная
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