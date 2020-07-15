Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты Ларсен

У Тутты Ларсен и ее мужа Валерия трое детей. У старших, мальчика и девочки, есть свои комнаты, а вот у младшего, который уже вышел из младенческого возраста, комнаты пока нет. Поэтому родители решили реорганизовать пространство и сделать дизайн-проект детской, рассчитанной на двух сыновей с большой разницей в возрасте.

У Тутты Ларсен и ее мужа Валерия трое детей. У старших, мальчика и девочки, есть свои комнаты, а вот у младшего, который уже вышел из младенческого возраста, комнаты пока нет. Поэтому родители решили реорганизовать пространство и сделать дизайн-проект детской, рассчитанной на двух сыновей с большой разницей в возрасте.ня Тутта Ларсен показывает дизайн-проект детской комнаты, разработанный онлайн-сервисом ReRooms.

У хозяйки было много идей, но реализовать их казалось не так уж и просто, поэтому она обратилась к профессионалам из онлайн-сервиса ReRooms.

Дизайнер Наталья Леонова предложила интересный и функциональный интерьер, который идеально вписался в общую стилистику московской квартиры.

«Очень хотелось создать для ребят безопасное, удобное и красивое пространство с учетом разницы в возрасте и индивидуальности каждого ребенка» - говорит автор проекта. Для начала определились с цветом. Остановились на нейтральной гамме. В качестве основного цвета для стен выбрали красивый оттенок серо-голубого, он сделал помещение достаточно уютным, и при этом вполне мужским.

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Фото ReRooms

Так как комната небольшая (8.82 кв. м), решили сделать вертикальное зонирование. У одной из стен разместили двухуровневую кровать с удобной широкой лесенкой. Размер, форма и материал, из которого сделаны спальные места, одинаковы. В этом же цвете и текстуре выполнена столешница, установленная вдоль окна, вставки в книжном шкафу и пол. Такой прием позволил объединить композицию, соблюсти пропорции и сделать пространство более цельным.

Фото ReRooms

В комнате предусмотрели много функциональных систем хранения: большой шкаф и удобный стеллаж, разделенный на отдельные секции, вместительные ящики в основании кровати и навесные полки, установленные под потолком. На них можно расставить ящики с игрушками, книгами и разными мелочами. Дизайнерское решение с использованием закрытых систем хранения поможет поддерживать порядок и избежать ощущения хаоса.

Фото ReRooms

Большое внимание в проекте уделили рабочей зоне. Под окном установили длинную столешницу, рассчитанную на два места. Старший мальчик может здесь делать уроки, а младший рисовать или что-то мастерить. Близость к окну обеспечивает поступление естественного света, и зрению детей ничто не угрожает.

Фото ReRooms

Стоимость авторского дизайн-проекта детской комнаты составила 19 990 руб. Фиксированная цена позволила сразу рассчитать бюджет и избежать различных доплат, как это часто бывает, в процессе работы. Сам интерьер по стоимости также получился вполне демократичным. Для стен выбрали экологичную краску, потолок побелили, а для пола подобрали ламинат, имитирующий дерево. Большая часть мебели выполнена под заказ. Такое решение помогло максимально грамотно распорядиться пространством и использовать каждый сантиметр.

Часть товаров подобрана через отдел комплектации ReRooms. Так удалось сэкономить время на поездках по строительным гипермаркетам и дополнительные средства на многочисленных доставках. Ну и самый приятный бонус – скидки до 30% на товары из магазина ReRooms, благодаря которым проект получился бюджетным и при этом качественным.

Стоимость на авторский дизайн-проект

Квартира-студия – 19 990 руб.

1-к квартира – 29 990 руб.

2-к квартира/евро 2-к квартира – 39 990 руб.

3-к квартира/евро 3-к квартира – 49 990 руб.

Дом, таунхаус (цена за этаж) – 79 990 руб.

Помещение – 14 990 (чертежи не входят в дизайн помещения)

При заказе дизайн-проекта в ReRooms, мы предоставляем скидки до 30% на отделочные материалы, мебель и предметы декора из нашего интернет-магазина.