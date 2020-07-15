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Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты Ларсен


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Многие из нас выросли на телепередачах канала MTV (Россия), которые вела Тутта Ларсен. Это было креативно, весело и, конечно же, умно. С тех пор ви-джей успела поработать на разных каналах, радио, организовала собственное телевидение и провела множество прямых трансляций. И по-прежнему остается одной из самых любимых ведущих и блогеров.

Сегодня Тутта Ларсен показывает дизайн-проект детской комнаты, разработанный онлайн-сервисом ReRooms.

У Тутты Ларсен и ее мужа Валерия трое детей.  У старших, мальчика и девочки, есть свои комнаты, а вот у младшего, который уже вышел из младенческого возраста, комнаты пока нет. Поэтому родители решили реорганизовать пространство и сделать дизайн-проект детской, рассчитанной на двух сыновей с большой разницей в возрасте.ня Тутта Ларсен показывает дизайн-проект детской комнаты, разработанный онлайн-сервисом ReRooms.

У Тутты Ларсен и ее мужа Валерия трое детей.  У старших, мальчика и девочки, есть свои комнаты, а вот у младшего, который уже вышел из младенческого возраста, комнаты пока нет. Поэтому родители решили реорганизовать пространство и сделать дизайн-проект детской, рассчитанной на двух сыновей с большой разницей в возрасте.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

У хозяйки было много идей, но реализовать их казалось не так уж и просто, поэтому она обратилась к профессионалам из онлайн-сервиса ReRooms.

Дизайнер Наталья Леонова предложила интересный и функциональный интерьер, который идеально вписался в общую стилистику московской квартиры.

«Очень хотелось создать для ребят безопасное, удобное и красивое пространство с учетом разницы в возрасте и индивидуальности каждого ребенка» - говорит автор проекта. Для начала определились с цветом. Остановились на нейтральной гамме. В качестве основного цвета для стен выбрали красивый оттенок серо-голубого, он сделал помещение достаточно уютным, и при этом вполне мужским.

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Фото № 1: Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты ЛарсенФото ReRooms

Так как комната небольшая (8.82 кв. м), решили сделать вертикальное зонирование. У одной из стен разместили двухуровневую кровать с удобной широкой лесенкой. Размер, форма и материал, из которого сделаны спальные места, одинаковы. В этом же цвете и текстуре выполнена столешница, установленная вдоль окна, вставки в книжном шкафу и пол. Такой прием позволил объединить композицию, соблюсти пропорции и сделать пространство более цельным.

Фото № 2: Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты ЛарсенФото ReRooms

В комнате предусмотрели много функциональных систем хранения: большой шкаф и удобный стеллаж, разделенный на отдельные секции, вместительные ящики в основании кровати и навесные полки, установленные под потолком. На них можно расставить ящики с игрушками, книгами и разными мелочами. Дизайнерское решение с использованием закрытых систем хранения поможет поддерживать порядок и избежать ощущения хаоса.

Фото № 3: Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты ЛарсенФото ReRooms

Большое внимание в проекте уделили рабочей зоне. Под окном установили длинную столешницу, рассчитанную на два места. Старший мальчик может здесь делать уроки, а младший рисовать или что-то мастерить. Близость к окну обеспечивает  поступление естественного света, и зрению детей ничто не угрожает.

Фото № 4: Все лучшее детям: дизайн-проект комнаты для детей Тутты ЛарсенФото ReRooms

Стоимость авторского дизайн-проекта детской комнаты составила 19 990 руб. Фиксированная цена позволила сразу рассчитать бюджет и избежать различных доплат, как это часто бывает, в процессе работы. Сам интерьер по стоимости также получился вполне демократичным. Для стен выбрали экологичную краску, потолок побелили, а для пола подобрали ламинат, имитирующий дерево. Большая часть мебели выполнена под заказ. Такое решение помогло максимально грамотно распорядиться пространством и использовать каждый сантиметр.

Часть товаров подобрана через отдел комплектации ReRooms. Так удалось сэкономить время на поездках по строительным гипермаркетам и дополнительные средства на многочисленных доставках. Ну и самый приятный бонус – скидки до 30% на товары из магазина ReRooms, благодаря которым проект получился бюджетным и при этом качественным.

Стоимость на авторский дизайн-проект

  • Квартира-студия – 19 990 руб.
  • 1-к квартира – 29 990 руб.
  • 2-к квартира/евро 2-к квартира  – 39 990 руб.
  • 3-к квартира/евро 3-к квартира  – 49 990 руб.
  • Дом, таунхаус (цена за этаж) – 79 990 руб.
  • Помещение – 14 990 (чертежи не входят в дизайн помещения)

При заказе дизайн-проекта в ReRooms, мы предоставляем скидки до 30% на отделочные материалы, мебель и предметы декора из нашего интернет-магазина.

#ремонт#дизай-проект#дизайн детской#интерьер детской#детская комната
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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