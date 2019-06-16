Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров

«Спи, моя радость, усни»… Рассказываем, как обустроить уютное место для малыша.
Кроватка — главное место для малыша в первые месяцы жизни. Молодым родителям важно заранее его подготовить: выбрать кроватку, постельные принадлежности и, конечно, красиво все это оформить. ReRooms спешит помочь в этих волнующих делах.
Не страшно, если у младенца пока нет отдельной комнаты. А вот отдельная, собственная кровать — обязательна. Его первое личное пространство, его убежище, где спокойно и безопасно. А еще здесь, в этой кроватке, он впервые узнает, что такое «красиво». Если мама и папа об этом позаботятся.тка — главное место для малыша в первые месяцы жизни. Молодым родителям важно заранее его подготовить: выбрать кроватку, постельные принадлежности и, конечно, красиво все это оформить. ReRooms спешит помочь в этих волнующих делах.
Не страшно, если у младенца пока нет отдельной комнаты. А вот отдельная, собственная кровать — обязательна. Его первое личное пространство, его убежище, где спокойно и безопасно. А еще здесь, в этой кроватке, он впервые узнает, что такое «красиво». Если мама и папа об этом позаботятся.
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Что учитывать при выборе кроватки для новорожденного
Выбор кроватки для младенца — процесс неспешный. Прежде чем принимать решение, важно внимательно проанализировать все параметры.
Материал, из которого изготовлена кроватка
Лучшими считаются кроватки из дерева и металла. И те, и другие должны быть хорошо отшлифованы и покрыты безопасной краской. Эти кроватки прочны и долговечны, могут потом достаться второму и третьему ребенку. Кроватки из МДФ (спрессованных древесных волокон) и ДСП (спрессованных стружек) значительно легче и дешевле, чем стальные и деревянные, но могут содержать вредные вещества, используемые при обработке сырья.
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Размер кроватки
Этот параметр важен как для метража комнаты, где будет стоять кроватка, так и для выбора детского постельного белья. Стандартные размеры кроватки — 120 × 60 сантиметров. Увеличенные габариты — 140 × 70 сантиметров — характерны для кроватей-трансформеров. Именно на эти размеры ориентируются производители постельных принадлежностей для младенцев. Нестандартные размеры кроватки потребуют индивидуально изготовленного комплекта.
Безопасность кроватки
Сюда относятся устойчивость (закрепляющие механизмы для колес и раскачивания, широкое основание изделия), регулируемое дно (наличие двух-трех уровней, которые потребуются по мере роста ребенка), изменение положений боковин, расстояние между рейками (6-7 сантиметров), силиконовые накладки на планку кровати (пригодятся, когда у малыша начнут резаться зубки).
Виды кроваток для младенцев
Стандартная кроватка
Самый популярный вариант, который выбирают молодые родители из желания сэкономить и удобства в использовании. Она рассчитана на детей до трех лет и обладает простой конструкцией, поэтому редко ломается. При этом кроватка довольно громоздкая и с минимумом дополнительных функций.
Приставная кроватка
Это замечательная альтернатива совместному сну младенца с родителями: ребенок спит рядом с мамой, но при этом на своем спальном месте. У такой кроватки отсутствует одна боковина и есть механизм крепления к взрослой кровати, чтобы предотвратить смещение.
Кроватка-трансформер
Это многофункциональная кровать, соединяющая спальное место, пеленальный столик, ящики для хранения вещей. По мере роста ребенка спальное место можно увеличивать, убрав уже ненужные предметы. Кроватка рассчитана на детей с нуля до 12 лет. Из минусов стоит отметить громоздкие габариты и высокую стоимость.
Кровать-колыбель
Этот столетиями проверенный вид кроваток для новорожденных актуален и сейчас. Люльку для малыша выбирают те родители, которые не любят сидеть на одном месте. Она легка, компактна и мобильна, как правило, снабжена ручками для переноса и стационарной подставкой. Функция укачивания — ее главное достоинство. Из недостатков можно отметить высокую стоимость и короткий срок ее востребованности: ею можно пользоваться до шести, реже до двенадцати месяцев ребенка.
Кровать-качалка
Еще одна проверенная временем модель. Ее особенность — дугообразные полозья, которые позволяют легонько покачивать кроватку. Нередко она снабжена ящиками для детских вещей. Прослужит спальным местом ребенку до трех лет, а потом перейдет по наследству очередному брату или сестре.
Кровать-маятник
Этот вид кроваток близок к качалке, но с более сложной системой укачивания. Существуют продольные, поперечные и универсальные механизмы. Кроватка может быть дополнена ящиками для детского белья и блокировкой функции укачивания. Тоже рассчитана на детей до трех лет.
Кроватка-манеж
Это легкая, мобильная, складывающаяся конструкция из алюминия и тканевых бортов сочетает функции спального места и манежа. Она хороша на даче и в путешествиях. Из недостатков — громоздкость и неустойчивость (подросший ребенок легко может ее перевернуть).
Кроватка для новорожденной девочки: аксессуары и декор
Кроватку для девочки оформляют в нежно-розовых, молочных, белых, кремовых тонах. Над кроваткой вешают полог или устанавливают балдахин из шифона, муслина, шелка или хлопчатобумажной ткани. Его декорируют аппликациями или вышивками и обрабатывают края кружевом или рюшами. Каркас кроватки украшают яркими рисунками —– цветами или мультяшными героями. Бортики внутри кроватки, защищающие малышку от сквозняков и ушибов о рейки, — прекрасная площадка для маминого творчества. Их можно декорировать красочными аппликациями или сделать из них тематические развивающие панно. Внизу кроватки вешают подзор — декоративную «юбку», закрывающую пространство под спальным местом ребенка. Мобиль, подвесные и небольшие мягкие игрушки завершат декор кроватки для новорожденной девочки.
Украшение кроватки для новорожденного мальчика
Аксессуары для украшения кроватки для новорожденного мальчика такие же, как и для девочки, а вот их оформление — другое. Главные принципы – сдержанность и минимализм. Никаких рюшей, бантов и кружев. Цвета обычно нейтральные или «мужские»: синий, зеленый, желтый. Слишком яркие цвета для маленьких детей не рекомендуются, поэтому берутся светлые, близкие к пастельным оттенки. Мишки, зайчики, слоники и собачки на аппликациях и мобиле также подойдут мальчику, а на кроватке можно нарисовать самолеты, пароходы и лошадей.
Фотопримеры красивых кроваток для младенцев
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники