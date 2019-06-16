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Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров


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«Спи, моя радость, усни»… Рассказываем, как обустроить уютное место для малыша.

Кроватка — главное место для малыша в первые месяцы жизни. Молодым родителям важно заранее его подготовить: выбрать кроватку, постельные принадлежности и, конечно, красиво все это оформить. ReRooms спешит помочь в этих волнующих делах.

Не страшно, если у младенца пока нет отдельной комнаты. А вот отдельная, собственная кровать — обязательна. Его первое личное пространство, его убежище, где спокойно и безопасно. А еще здесь, в этой кроватке, он впервые узнает, что такое «красиво». Если мама и папа об этом позаботятся.тка — главное место для малыша в первые месяцы жизни. Молодым родителям важно заранее его подготовить: выбрать кроватку, постельные принадлежности и, конечно, красиво все это оформить. ReRooms спешит помочь в этих волнующих делах.

Не страшно, если у младенца пока нет отдельной комнаты. А вот отдельная, собственная кровать — обязательна. Его первое личное пространство, его убежище, где спокойно и безопасно. А еще здесь, в этой кроватке, он впервые узнает, что такое «красиво». Если мама и папа об этом позаботятся.

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Фото № 1: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: freshideen.com

Что учитывать при выборе кроватки для новорожденного

Выбор кроватки для младенца — процесс неспешный. Прежде чем принимать решение, важно внимательно проанализировать все параметры.

Материал, из которого изготовлена кроватка

Лучшими считаются кроватки из дерева и металла. И те, и другие должны быть хорошо отшлифованы и покрыты безопасной краской. Эти кроватки прочны и долговечны, могут потом достаться второму и третьему ребенку. Кроватки из МДФ (спрессованных древесных волокон) и ДСП (спрессованных стружек) значительно легче и дешевле, чем стальные и деревянные, но могут содержать вредные вещества, используемые при обработке сырья.

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Фото № 2: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: propertyshutters.com

Размер кроватки

Этот параметр важен как для метража комнаты, где будет стоять кроватка, так и для выбора детского постельного белья. Стандартные размеры кроватки — 120 × 60 сантиметров. Увеличенные габариты — 140 × 70 сантиметров — характерны для кроватей-трансформеров. Именно на эти размеры ориентируются производители постельных принадлежностей для младенцев. Нестандартные размеры кроватки потребуют индивидуально изготовленного комплекта.

Фото № 3: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: deavita.fr

Безопасность кроватки

Сюда относятся устойчивость (закрепляющие механизмы для колес и раскачивания, широкое основание изделия), регулируемое дно (наличие двух-трех уровней, которые потребуются по мере роста ребенка), изменение положений боковин, расстояние между рейками (6-7 сантиметров), силиконовые накладки на планку кровати (пригодятся, когда у малыша начнут резаться зубки).

Фото № 4: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: articlecrew.info

Виды кроваток для младенцев

Стандартная кроватка

Самый популярный вариант, который выбирают молодые родители из желания сэкономить и удобства в использовании. Она рассчитана на детей до трех лет и обладает простой конструкцией, поэтому редко ломается. При этом кроватка довольно громоздкая и с минимумом дополнительных функций.

Фото № 5: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: casepractice.ro

Приставная кроватка

Это замечательная альтернатива совместному сну младенца с родителями: ребенок спит рядом с мамой, но при этом на своем спальном месте. У такой кроватки отсутствует одна боковина и есть механизм крепления к взрослой кровати, чтобы предотвратить смещение.

Фото № 6: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: dcgate.pp.ua

Кроватка-трансформер 

Это многофункциональная кровать, соединяющая спальное место, пеленальный столик, ящики для хранения вещей. По мере роста ребенка спальное место можно увеличивать, убрав уже ненужные предметы. Кроватка рассчитана на детей с нуля до 12 лет. Из минусов стоит отметить громоздкие габариты и высокую стоимость.

Фото № 7: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: balawan.info

Кровать-колыбель

Этот столетиями проверенный вид кроваток для новорожденных актуален и сейчас. Люльку для малыша выбирают те родители, которые не любят сидеть на одном месте. Она легка, компактна и мобильна, как правило, снабжена ручками для переноса и стационарной подставкой. Функция укачивания — ее главное достоинство. Из недостатков можно отметить высокую стоимость и короткий срок ее востребованности: ею можно пользоваться до шести, реже до двенадцати месяцев ребенка.

Фото № 8: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: futuristarchitecture.com

Кровать-качалка

Еще одна проверенная временем модель. Ее особенность — дугообразные полозья, которые позволяют легонько покачивать кроватку. Нередко она снабжена ящиками для детских вещей. Прослужит спальным местом ребенку до трех лет, а потом перейдет по наследству очередному брату или сестре.

Фото № 9: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: hometone.org

Кровать-маятник

Этот вид кроваток близок к качалке, но с более сложной системой укачивания. Существуют продольные, поперечные и универсальные механизмы. Кроватка может быть дополнена ящиками для детского белья и блокировкой функции укачивания. Тоже рассчитана на детей до трех лет.

Фото № 10: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: dream-home-ideas.com

Кроватка-манеж 

Это легкая, мобильная, складывающаяся конструкция из алюминия и тканевых бортов сочетает функции спального места и манежа. Она хороша на даче и в путешествиях. Из недостатков — громоздкость и неустойчивость (подросший ребенок легко может ее перевернуть). 

Фото № 11: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: bg.toolboxprodhouse.com

Кроватка для новорожденной девочки: аксессуары и декор

Кроватку для девочки оформляют в нежно-розовых, молочных, белых, кремовых тонах. Над кроваткой вешают полог или устанавливают балдахин из шифона, муслина, шелка или хлопчатобумажной ткани. Его декорируют аппликациями или вышивками и обрабатывают края кружевом или рюшами. Каркас кроватки украшают яркими рисунками —– цветами или мультяшными героями. Бортики внутри кроватки, защищающие малышку от сквозняков и ушибов о рейки, — прекрасная площадка для маминого творчества. Их можно декорировать красочными аппликациями или сделать из них тематические развивающие панно. Внизу кроватки вешают подзор — декоративную «юбку», закрывающую пространство под спальным местом ребенка. Мобиль, подвесные и небольшие мягкие игрушки завершат декор кроватки для новорожденной девочки.

Фото № 12: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: archzine.fr

Украшение кроватки для новорожденного мальчика

Аксессуары для украшения кроватки для новорожденного мальчика такие же, как и для девочки, а вот их оформление — другое.  Главные принципы – сдержанность и минимализм. Никаких рюшей, бантов и кружев. Цвета обычно нейтральные или «мужские»: синий, зеленый, желтый. Слишком яркие цвета для маленьких детей не рекомендуются, поэтому берутся светлые, близкие к пастельным оттенки. Мишки, зайчики, слоники и собачки на аппликациях и мобиле также подойдут мальчику, а на кроватке можно нарисовать самолеты, пароходы и лошадей.

Фото № 13: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: ofdesign.net

Фотопримеры красивых кроваток для младенцев 

Фото № 14: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: enellelondon.com

Фото № 15: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: 2tattoodesigns.com

Фото № 16: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: mytechref.com

Фото № 17: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: qcfindahome.com

Фото № 18: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: meshwithus.co

Фото № 19: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото:ingender.com

Фото № 20: Как выбрать и украсить кроватку для новорожденного: 20 достойных примеров Фото: monosmart.info

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