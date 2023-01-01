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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты четырехкомнатных квартир в стиле модернизм площадью 88 кв.м.

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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 88.99 м²
Стиль Модернизм, 88.99 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Химки: готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.41 м²
стиль Модернизм, 85.41 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера 88 м2 в стиле модернизм в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер в стиле модернизм площадью 88 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 9 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Скандинавия": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 90.13 м²
стиль Модернизм, 90.13 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Лефортово Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.41 м²
стиль Модернизм, 89.41 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Фестиваль Парк": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.81 м²
стиль Модернизм, 87.81 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Лучи": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 86.4 м²
стиль Модернизм, 86.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 87.5 м²
стиль Модернизм, 87.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Нева Тауэрс": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 85.24 м²
стиль Модернизм, 85.24 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Новокуркино": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 89.23 м²
Стиль Модернизм, 89.23 м² Подробнее
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Авторский
дизайн-проект
17 990 ₽
за квартиру-студию
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