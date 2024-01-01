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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты домов/коттеджей в стиле модернизм площадью 155 кв.м.

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24 990 ₽
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39 990 ₽
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2-к квартиры
49 990 ₽
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3-к квартиры
59 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Частный дом : готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 155.72 м²
Стиль Модернизм, 155.72 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: КП "Капитанская бухта": готовый дизайн проект в стиле "Модернизм". Площадь 159.2 м²
Стиль Модернизм, 159.2 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера дома/коттеджа 155 м2 в стиле модернизм в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры Rerooms создадут функциональный и практичный интерьер дома/коттеджа в стиле модернизм площадью 155 м2. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 2 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на Rerooms

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Авторский
дизайн-проект
19 990 ₽
за квартиру-студию
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