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Дизайн-проекты для двухкомнатных квартир площадью 89 кв.м.

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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Аэробус": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.76 м²
Современная классика, 89.76 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Любовь и Голуби": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 90.2 м²
Современный стиль, 90.2 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера двухкомнатной квартиры площадью 89 м2 в Москве по цене в среднем от 400 до 650 руб. за м2. В цену входит разработка индивидуального дизайн-проекта с учетом ваших пожеланий, подготовка чертежей и визуализации, помощь в покупке всего необходимого.

Наши дизайнеры создадут максимально уютное и практичное пространство двухкомнатной квартиры площадью 89 м2 под конкретные нужды и потребности. Посмотрите портфолио из 7 проектов дизайна интерьера двухкомнатной квартиры на rerooms.ru и закажите свой.

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.7 м²
Современный стиль, 91.7 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК в г. Санкт-Петербург: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 91.15 м²
Стиль Современный, 91.15 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 87.69 м²
Стиль Контемпорари, 87.69 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Вавилова 4": готовый дизайн проект в стиле "Скандинавский". Площадь 86.3 м²
Скандинавский стиль, 86.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Контемпорари". Площадь 88.9 м²
стиль Контемпорари, 88.9 м² Подробнее
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