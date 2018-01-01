Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
Получите дизайн-проект на почту
Отправить
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
Наши ценыСхема работыПримеры работОтзывыО насРемонт
+7 495 120-29-83
8 (495) 191-12-57
Наши ценыСхема работыПримеры работЗаказать ремонтБлогО нас

Индивидуальные дизайн-проекты двухкомнатных квартир, в стиле эко-стиль

Показать фильтр
Скрыть фильтр
Filter show hide arrow
Площадь
отм²
дом²
Заказать индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
Заказать
1-к квартиры
29 990 ₽
Заказать
2-к квартиры
39 990 ₽
Заказать
3-к квартиры
49 990 ₽
Заказать
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
  • ЖК "Гармония": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 54.6 м²
Эко-стиль, 54.6 м²Подробнее
  • ЖК "GREEN PARK": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.6 м²
  • ЖК "GREEN PARK": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.6 м²
  • ЖК "GREEN PARK": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.6 м²
  • ЖК "GREEN PARK": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.6 м²
  • ЖК "GREEN PARK": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.6 м²
Эко-стиль, 56.6 м²Подробнее
Индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
Узнать все цены
1
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
  • ЖК "Аалто": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 59.2 м²
Эко-стиль, 59.2 м²Подробнее
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
  • Гостевой дом: готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 76.13 м²
Эко-стиль, 76.13 м²Подробнее
Индивидуальный
дизайн-проект
1-к квартиры
29 990 ₽
Узнать все цены
2
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
  • ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 56.88 м²
Эко-стиль, 56.88 м²Подробнее
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
  • ЖК "Мичуринский": готовый дизайн проект в стиле "Эко-стиль". Площадь 58.7 м²
Эко-стиль, 58.7 м²Подробнее
загрузить еще
Проекты двухкомнатных квартир-студийДизайн двухкомнатной квартиры в современном стилеДизайн двухкомнатной квартиры с детскойДизайн стандартной двухкомнатной квартиры 54 кв. м.Дизайн комнаты в двухкомнатной квартиреИнтерьер двухкомнатной квартиры в панельном домеТиповой дизайн двухкомнатной квартирыДизайн интерьера двухкомнатной квартирыДизайн небольшой двухкомнатной квартирыДизайн двухкомнатной квартиры 70 кв. м.Интерьер обычной двухкомнатной квартирыДизайн-проект квартиры 60 кв. м.Интерьер зала в двухкомнатной квартиреДизайн двухкомнатной квартиры 53 кв. м.Дизайн двухкомнатной квартиры 60 кв. м.Дизайн двухкомнатной квартиры 58 кв. м.Дизайн двухкомнатной квартиры 55 кв. м.Двухкомнатная квартира в стиле лофтДизайн двухкомнатной квартиры в стиле минимализмДизайн двухкомнатной квартиры в стиле провансДизайн двухкомнатной квартиры в скандинавском стилеДизайн двухкомнатной квартиры 57 кв. м.Двухкомнатная квартира в классическом стиле
СпальняПрихожаяКухняЗалСовмещенный санузелДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинетДизайн-проект комнатыДизайн-проект лоджииДизайн квартирыДизайн-проект коттеджаДизайн-проект таунхаусаДизайн-проект дома
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираЕвро двухкомнатная квартираЕвро трехкомнатная квартираЭкстерьерДом/коттедж
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документовБлог ReRoomsОтзывы ReRoomsО нас
Использование материалов запрещено без письменного согласия
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все ценыЗаказать дизайн-проект
Капитальный ремонт по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
Более 500 отзывов в соц.сетях