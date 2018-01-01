В последнее время эко-стиль является одной из главных тенденций в оформлении интерьера. Его дизайн направлен на создание уютной и естественной атмосферы в доме, которая поможет расслабиться и отохнуть после трудового дня.
Интерьер этого гостевого дома выполнен в эко-стиле. Обилие натуральных материалов, модное вертикальное озеленение и природная цветовая гамма создают в нем ощущение свежести и простора. Большие окна пропускают максимум естественного света и делают пространство более светлым и чистым.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.