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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты двухкомнатных квартир в стиле современная классика площадью 55 кв.м.

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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Екатерининский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.0 м²
стиль Современная классика, 54.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.7 м²
стиль Современная классика, 53.7 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера двухкомнатной квартиры в стиле современной классики в Москве от 400 до 650 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Сервис rerooms.ru поможет быстро и без усилий создать идеальный интерьер двухкомнатной квартиры в стиле современной классики. Посмотрите подборку из 11 проектов и определитесь с деталями. Закажите дизайн-проект интерьера двухкомнатной квартиры на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.7 м²
Стиль Современная классика, 54.7 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.97 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.97 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.97 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.97 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.97 м²
Стиль Современная классика, 53.97 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.5 м²
стиль Современная классика, 53.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 53.14 м²
Стиль Современная классика, 53.14 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.8 м²
Стиль Современная классика, 56.8 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Московский": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.45 м²
Стиль Современная классика, 56.45 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Новое Домодедово": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 54.55 м²
Стиль Современная классика, 54.55 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Баташевский сад": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 56.2 м²
стиль Современная классика, 56.2 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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