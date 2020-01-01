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дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты квартир-студий в стиле современный площадью 29 кв.м.

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Площадь
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дом²
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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff: готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.6 м²
Современный стиль, 28.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.7 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Мозаика": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 28.7 м²
Современный стиль, 28.7 м² Подробнее

Дизайн-проект интерьера квартиры-студии в современном стиле в Москве от 400 до 650 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Сервис rerooms.ru поможет быстро и без усилий создать идеальный интерьер квартиры-студии в современном стиле. Посмотрите подборку из 4 проектов и определитесь с деталями. Закажите дизайн-проект интерьера квартиры-студии на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Фрегат 2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Фрегат 2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Фрегат 2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Фрегат 2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Фрегат 2": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.1 м²
Современный стиль, 29.1 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Современный". Площадь 29.9 м²
Современный стиль, 29.9 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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