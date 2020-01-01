Эта небольшая квартира-студия отличается функционализмом и современным видом. В качестве базовых цветов использованы белый и красивые оттенки бежевого. Такая гамма идеально сочетается с цветом светлого дерева, представленном в оформлении пола и кухонного фартука. Пространство комнаты поделено на три функциональные зоны - кухни, гостиной и детской. Особое место уделили системам хранения, установив вместительные шкафы в прихожей и гостиной.
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