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дизайн-проект14 990 ₽
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты однокомнатных квартир в стиле лофт площадью 48 кв.м.

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
27 990 ₽
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37 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "ТАНГО": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.6 м²
стиль Лофт, 48.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Маяк": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.25 м²
Стиль Лофт, 48.25 м² Подробнее

Создание дизайн-проекта интерьера однокомнатной квартиры 48 м2 в стиле лофт в Москве от 400 руб. за м2. В стоимость входит разработка индивидуального дизайн-проекта, подготовка чертежей и визуализации. Также наши дизайнеры помогут приобрести все необходимые материалы, мебель и аксессуары.

Дизайнеры rerooms.ru создадут функциональный и практичный интерьер однокомнатной квартиры в стиле лофт. Посмотреть их предыдущие работы можно в подборке 5 проектов на этой странице. Подумайте, чего вы ждете от интерьера, посмотрите примеры и закажите проект на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Дабл": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
Стиль Лофт, 48.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК по ул. Васенко: готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 48.3 м²
стиль Лофт, 48.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Крылья": готовый дизайн проект в стиле "Лофт". Площадь 46.9 м²
стиль Лофт, 46.9 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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