Интерьер этой однокомнатной квартиры выполнен в стиле лофт. Отделка, имитирующая бетон и грубую деревянную доску, индустриальные светильники и общий подход к оформлению помещения полностью отражают дух фабричного пространства. В интерьере преобладают характерные для лофтовой стилистики цвета, такие как серый, графитовый и различные оттенки коричневого, дополненные фисташковым, использованном в текстиле. В зоне приготовления пищи особое внимание привлекает плитка с металлическим блеском. Она является своеобразным акцентным элементом в помещении.
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