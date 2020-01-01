Дизайн-проекты трехкомнатных квартир, кухонь в стиле кантри

Посоветуй другу
-10%
Получите персональную ссылку для скидки
10%
на дизайн-проект
Чтобы получать денежное вознагражение 1000 ₽ с заказов, разместите ссылку в социальной сети VK, FB или Instagram в открытом доступе. Без размещения ссылки, денежное вознаграждение не начисляется.
Ваше имя
Номер телефона
E-mail
Получить реферальную ссылку
Мы будем уведомлять вас по почте о регистрациях и оплатах по вашей реферальной ссылке
Письмо с ссылкой отправлено вам на почту
Мы будем уведомлять вас по почте о
регистрациях и оплатах по вашей
реферальной ссылке
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть цены
Образец дизайн-проекта отправлен. Проверьте вашу почту.
Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
Получите дизайн-проект на почту
Отправить
В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
Кухня-гостинная
Санузел
Ванная
Спальня
Кухня
Прихожая
Ведомости:
Отделочных материалов
Мебели и дверей
Сантехники
Светильников
Рабочая документация:
План демонтажа/монтажа
План расстановки мебели
План пола, потолков, отделки и развертки стен
План освещения, розеток и выключателей
План сантехники
Наши цены
Схема работы
Примеры работ
Ремонт
+7 495 120-29-83
Личный кабинет
8 (495) 191-12-57
Наши цены
Схема работы
Примеры работ
Заказать ремонт
Блог
О нас
Поиск по базе выполненных работ:
Помещения
Спальня
Прихожая
Кухня
Зал
Совмещенный санузел
Детская
Кухня-гостиная
Ванная
Туалет
Кабинет
Дизайн-проект лоджии
Дизайн-проект комнаты
Дизайн квартиры
Дизайн-проект таунхауса
Дизайн-проект дома
Стили
Модернизм
Скандинавский
Современная классика
Современный
Минимализм
Контемпорари
Лофт
Эклектика
Фьюжн
Прованс
Классика
Американская классика
Этнический
Шведский
Хай-тек
Поп-арт
Кантри
Эко-стиль
Арт-деко
Средиземноморский
Конструктивизм
Японский
Квартиры
Квартира-студия
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Четырехкомнатная и более
Пятикомнатная квартира
Евро двухкомнатная квартира
Евро трехкомнатная квартира
Получить образец
дизайн-проекта
Главная
Трехкомнатная квартира
Кухня
Кантри
Дизайн-проекты трехкомнатных квартир, кухонь в стиле кантри
Дизайн-проекты трехкомнатных квартир, кухонь в стиле кантри
Показать фильтр
Скрыть фильтр
Площадь
от
м²
до
м²
Найдено 2
Найти проекты
Заказать индивидуальный
дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
Заказать
1-к квартиры
29 990 ₽
Заказать
2-к квартиры
39 990 ₽
Заказать
Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
Заказать
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонт
Рассчитать
стиль Кантри, 87.4 м²
Подробнее
Стиль Кантри, 49.14 м²
Подробнее
загрузить еще
Дизайн-проект лоджии
Дизайн-проект комнаты
Дизайн квартиры
Дизайн-проект коттеджа
Дизайн-проект таунхауса
Дизайн-проект дома
3D дизайн проект
Квартира-студия
Однокомнатная квартира
Двухкомнатная квартира
Трехкомнатная квартира
Четырехкомнатная и более
Пятикомнатная квартира
Евро двухкомнатная квартира
Евро трехкомнатная квартира
Экстерьер
Дом/коттедж
Таунхаус
Коммерческое помещение
Спальня
Прихожая
Кухня
Зал
Совмещенный санузел
Детская
Кухня-гостиная
Ванная
Туалет
Кабинет
О нас
Отзывы
Блог ReRooms
Застройщикам
Дизайнерам
Магазинам
Условия возврата
Что входит в дизайн проект
Бесплатная консультация дизайнера
Ремонт 7 тыс./кв.м
Поиск по ЖК
Поиск по сериям
Мебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальности
Публичная оферта
Условия возврата
Реквизиты юр. лица
Архив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия
Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Вступайте в наши группы
в социальных сетях:
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
Посмотреть все цены
Заказать дизайн-проект
Капитальный ремонт
по ценам частных мастеров
Что входит в дизайн-проект
Более 500 отзывов
в соц.сетях