Душевный и уютный стиль кантри является своеобразным олицетворением домашнего очага, гармонии и умиротворения. Для него характерна спокойная цветовая гамма. В интерьере квартиры в стиле кантри преобладают светлые цвета - серый, персиковый, песочный. В отделке и оформлении использованы натуральные материалы, особенно гармонично смотрится дерево в своем первозданном виде, представленное в виде декоративных балок, паркета и некоторых элементов мебели.
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