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Авторский
дизайн-проект14 990 ₽
за квартиру-студию
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Rerooms.ru, 36 стр (15 мб)
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В образец дизайн-проекта входит:
Визуализации:
  • Кухня-гостинная
  • Санузел
  • Ванная
  • Спальня
  • Кухня
  • Прихожая
Ведомости:
  • Отделочных материалов
  • Мебели и дверей
  • Сантехники
  • Светильников
Рабочая документация:
  • План демонтажа/монтажа
  • План расстановки мебели
  • План пола, потолков, отделки и развертки стен
  • План освещения, розеток и выключателей
  • План сантехники
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Дизайн-проекты трехкомнатных квартир, кухонь в стиле современная классика

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дизайн-проект
квартиры-студии
19 990 ₽
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1-к квартиры
29 990 ₽
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2-к квартиры
39 990 ₽
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Трехкомнатная квартира
49 990 ₽
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  • Фото дизайн-проекта №1: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.0 м²
стиль Современная классика , 13.0 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: П-44Т: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 114.8 м²
стиль Современная классика, 114.8 м² Подробнее
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Дизайн-проекты интерьера кухни в от сервиса rerooms.ru в Москве. Лучшие дизайнеры создадут индивидуальный дизайн-проект в стиле современной классики по вашим требованиям, сделают чертежи и визуализацию, дадут советы по покупке мебели, аксессуаров и материалов для ремонта.

Готовый дизайн-проект кухни в Москве от сервиса rerooms.ru стоит от 400 до 650 руб. за м2. В подборке можно посмотреть 83 проектов в стиле современной классики. Это поможет определиться с выбором и заказать дизайн интерьера на rerooms.ru

  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Лазурный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 73.4 м²
стиль Современная классика, 73.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.8 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 13.8 м²
стиль Современная классика, 13.8 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "BRAER PARK": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 89.5 м²
стиль Современная классика, 89.5 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 7.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 7.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 7.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 7.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 7.4 м²
стиль Современная классика, 7.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 12.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 12.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 12.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 12.3 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 12.3 м²
стиль Современная классика, 12.3 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Центральный": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 87.6 м²
стиль Современная классика, 87.6 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 10.4 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: Кухня: готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 10.4 м²
стиль Современная классика, 10.4 м² Подробнее
  • Фото дизайн-проекта №1: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №2: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №3: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №4: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №5: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
  • Фото дизайн-проекта №6: ЖК "Атмосфера": готовый дизайн проект в стиле "Современная классика". Площадь 82.1 м²
стиль Современная классика, 82.1 м² Подробнее
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Исследования осуществляются при грантовой поддержке фонда "Сколково"
Авторский
дизайн-проект
14 990 ₽
за квартиру-студию
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