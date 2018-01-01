Эта детская комната - яркий пример современного подхода к организации пространства. Здесь все достаточно лаконично и функционально. Удачная конфигурация комнаты позволила обустроить ее максимально комфортно и красиво. Вместительные шкафы разместили вдоль трех стен, а у четвертой поставили детскую кроватку. Пространство под окном тоже задействовали, оборудовав там полки для хранения.

В оформлении помещения использовали светлые тона. Для стен выбрали нежный сиренево-голубой цвет, а для мебели - белый. Они прекрасно сочетаются с цветом светлого дерева, использованного в отделке пола.