Дизайн-проект кухни-гостиной выполнен в стиле модернизм. Тон в помещении задает серый цвет. Являясь базовым, он создает в помещении спокойную, непринужденную обстановку, в которой приятно отдохнуть или устроить душевные посиделки с родственниками или друзьями. Красивая функциональная мебель полностью отвечает модной концепции модернизма. Особое внимание в интерьере уделено свету. Разноплановые светильники наполняют помещение мягким светом формируя в нем теплую и уютную атмосферу.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.