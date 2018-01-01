Проект детской комнаты для девочек выполнен в стиле Американская классика. Несмотря на сложную конфигурацию помещения, дизайнеру удалось обустроить очень удобное и красивое пространство. Изящные кровати с высоким мягким изголовьем и удобный диван дополнены изысканным текстилем. Особое место отведено освещению. Помимо основной люстры комната оснащена локальной подсветкой. Не забыли и о зонировании. Так как помещение рассчитано на двух человек, при желании одну часть комнаты можно отделить от другой при помощи легкого занавеса.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.