Проект детской комнаты для девочек выполнен в стиле Американская классика. Дизайнеру удалось обустроить очень удобное и красивое пространство для маленьких хозяек. Изящные кровати с высоким мягким изголовьем, удобный стол, установленный вдоль окна, высокие шкафы с карнизами - все это соответствует выбранной концепции. Особое место отведено освещению. Помимо основной люстры комната оснащена локальной подсветкой.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.