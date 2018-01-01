Проект этой кухни с лоджией выполнен в стиле Американская классика. Дизайн интерьера отличается своей элегантностью и сдержанной респектабельностью. В отделке помещения использованы различные оттенки бежевого и синего цветов. В сочетании с основным белым они смотрятся особенно гармонично. Мебель, использованная как в зоне кухни, так и на лоджии функциональна и красива.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.