Интерьер детской комнаты для девочки выполнен в современном стиле модернизм. Получившийся дизайн не только красив, но и необычайно функционален. Удобная кровать, рабочее место, расположенное у панорамных дверей балкона, вместительные шкафы в ансамбле с модными светильниками полностью соответствует концепции современного дизайна. Пастельная цветовая гамма, использованная в интерьере, создает в нем атмосферу гармонии. Изюминка комнаты - стена с изображением красивой лошади.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.