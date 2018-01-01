Эта детская комната - яркий пример современного подхода к организации пространства. Удачная конфигурация помещения с эркерным окном позволила обустроить его максимально комфортно и красиво. Вдоль одной из стен разместили двухъярусную кровать в виде домика, а у противоположной установили спортивный уголок. Пространство под окном тоже задействовали, оборудовав там шкафчики для хранения. Акцентным элементом помещения является камин.
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