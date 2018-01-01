В стиле Фьюжн есть попытка соединить не сочетаемые детали декора, цветов и интерьера, в конечном результате получается современная яркая обстановка, с намёком на роскошь, а также простоту. Именно в этом направлении, как ни в каком другом открыты широкие возможности создавать уникальные комбинации декораций и цветов, творческий беспорядок сочетать с беззаботностью и уютом.
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