Дизайн-проект спальни получился очень сдержанным и гармоничным. Цветовая гамма в бело-бирюзовых тонах, красивые деревянные текстуры, лаконичная и функциональная мебель придают помещению изысканность и респектабельный вид. Большая система хранения, установленная во всю стену, позволяет спрятать весь визуальный шум в комнате. Особое внимание в интерьере привлекают балки - они придают ему необычайно стильное звучание.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.