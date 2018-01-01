Ванная комната - отличное место для экспериментов над стилем. Это небольшое, но крайне необходимое помещение очень просто оформить в соответствии с вашей идеей об идеальном интерьере. Огромный выбор отделки и мебели, сантехники и света дает каждому возможность создать ванную комнату своей мечты.

Стиль "Американская классика" многие оценят по достоинству. Он такой же неоднозначный и многообразный, как и сама Америка. Этот стиль создавался в течение нескольких столетий представителями различных культур, в разных климатических поясах и разными по достатку и образованию людьми. Интерьер очень продуман, демократичен и удобен. Сантехника не обладает вычурностью, здесь приветствуется простота и классика. В такой ванной вас ждет простота и уют, а приятный душ или теплая ванна помогут расслабиться и забыть о проблемах.

Дизайн этого помещения практичный, простой, но в тоже время изящный. А главное он не лишен уюта, который должен наполнять любую ванную комнату.