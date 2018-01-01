Ванная комната - отличное место для экспериментов над стилем. Это небольшое, но крайне необходимое помещение очень просто оформить в соответствии с вашей идеей об идеальном интерьере. Огромный выбор отделки и мебели, сантехники и света дает каждому возможность создать ванную комнату своей мечты.
Стиль "Американская классика" многие оценят по достоинству. Он такой же неоднозначный и многообразный, как и сама Америка. Этот стиль создавался в течение нескольких столетий представителями различных культур, в разных климатических поясах и разными по достатку и образованию людьми. Интерьер очень продуман, демократичен и удобен. Сантехника не обладает вычурностью, здесь приветствуется простота и классика. В такой ванной вас ждет простота и уют, а приятный душ или теплая ванна помогут расслабиться и забыть о проблемах.
Дизайн этого помещения практичный, простой, но в тоже время изящный. А главное он не лишен уюта, который должен наполнять любую ванную комнату.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.