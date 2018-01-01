Очень правильные цветовые акценты обозначают четкую зонированность в интерьере. Крупные детали в отделке и мебели характеризуют этот стиль. Такое пространство не для тех кто разменивается по мелочам, а для людей живущих с широко распахнутым взглядом.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.