Дизайн-проект детской 13.8 м² Стиль Контемпорари для жк "московский"

Детская комната, выполненная в стиле контемпорари, получилась очень гармоничной и функциональной. Цветовая гамма, с использованием бежевого и ярко-бирюзового цветов, подчеркивает характер интерьера и делает его уютным и милым. Особое внимание дизайнер уделил мебельному оснащению. Здесь каждый предмет гарнитура продуман до мелочей. Мебель идеально вписана в пространство и отличается эргономичностью.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.