Для девочки лучшего интерьера придумать сложно, ведь данный стиль наиболее четко подходит юным принцессам. Кровать для данной стилистики – особый атрибут. Она большая и широкая. Прованс – множество подушек, цветочный принт. Мебель в таком интерьере отличается особым изяществом, и выполнена в белом цвете. Благодаря пастельной гамме тонов, используемых для отделки стен и белоснежной мебели, весь интерьер кажется мягким, женственным, изящным и даже каким-то воздушным (не громоздким). Именно поэтому в данном стиле можно смело оформлять даже не большие по площади детские комнатки.
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