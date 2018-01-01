Жилой комплекс бизнес-класса на Набережной – Суворова;
уникальное расположение в непосредственной близости от реки;
стены из кирпича "теплая керамика";
вид на реку из большинства квартир, высота потолков – 3 метра, большие окна;
эргономичные планировки "разумные метры";
белая отделка квартир, возможен дозаказ чистовой отделки (Ваниль/Шоколад);
подземный паркинг с доступом на лифте, кладовые для хранения;
повышенные меры безопасности: видеонаблюдение, единая парадная, закрытая внутренняя территория двора, консьерж-сервис;
светопрозрачные входные группы, дизайнерская отделка холла;
места для хранения колясок, велосипедов;
игровая зона для детей разных возрастов в морском стиле с ярким антитравматическим покрытием;
зона street workout – уличные тренажеры и турники;
зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами;
современная дренажная система "двор без луж", энергосберегающее освещение, озеленение: цветники, газоны, цветущие кустарники;
гостевая автомобильная парковка, велопарковки.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.