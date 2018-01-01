Модернизм в интерьере помещения поможет раскрыть утонченность и яркую индивидуальность владельца. Данный стиль – это непросто дань моде, это определенный образ жизни, основанный на принципах движения, асимметрии и декоративности. Он практичен во всем. Каждый элемент интерьера может подчеркнуть этот стиль, и это не зависит от стоимости мебели, строительных материалов, применяемых для оформления дизайна. Данный стиль может подчеркнуть любая мелкая деталь.

Сочетание приятных оттенков серого и горчичного со сложным оливковым придают квартире одновременно строгость и уют. Здесь есть все для создания домашнего тепла: многофункциональная кухня с дополнительным освещением, большой угловой диван в гостиной, комфортная и просторная спальня. Интерьер воссоздан в мягких тонах с цветовым акцентом и продуманным расположением деталей. Этот солнечный, теплый дизайн, безусловно, поднимет настроение и поможет расслабиться после нелегкого трудового дня.

Для кого-то модернизм представляется слишком манерным и неестественным. Кто-то, наоборот, считает его эталоном элегантности и изысканности. Но равнодушных к нему вряд ли встретишь. В настоящее время этот стиль является одним из самых востребованных и популярных, особенно для тех, кто предпочитает неповторимую красоту и комфорт.