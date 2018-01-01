Проект этой небольшой однокомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Современный дизайн создает в помещении уютную атмосферу и располагает к отдыху. В интерьере преобладают светлые тона: серый, белый и бежевый. Акцент в квартире дизайнеры сделали на функционализм и удобство. Лаконичная мебель идеально вписана в пространство и соответствует скандинавской стилистике.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.