Однокомнатная квартира для семьи из 2-х человек, выполнена в Скандинавском стиле. Светлый пол солнечного оттенка и почти белые стены дают возможность будущим хозяевам творить…
Появление аксессуаров будет каждый раз менять настроение интерьера и подчеркивать индивидуальность жильцов. Спокойствие и гармония, пожалуй, всегда будут встречать обладателей этого пространства.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.