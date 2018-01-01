Однокомнатная квартира для семьи из 2-х человек, выполнена в Скандинавском стиле. Светлый пол солнечного оттенка и почти белые стены дают возможность будущим хозяевам творить…

Появление аксессуаров будет каждый раз менять настроение интерьера и подчеркивать индивидуальность жильцов. Спокойствие и гармония, пожалуй, всегда будут встречать обладателей этого пространства.