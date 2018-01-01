Дизайн-проект этой однокомнатной квартиры выполнен в скандинавском стиле. Интерьер отличается лаконичностью и изысканным внешним видом. В качестве основных цветов выбраны характерные для скандинавского дизайна серый,белый и бежевый цвета с насыщенными зелеными акцентами. Помещение комнаты разделено на две зоны (гостиной и детской) при помощи стеклянных перегородок. Они несут свою функциональную нагрузку и при этом совсем не утяжеляют пространство. Наличие натуральных материалов в отделке и оформлении интерьера создает в нем особую атмосферу тепла и уюта. Стильные аксессуары являются эффектным украшением квартиры.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.