Двухкомнатная квартира выполнена в современном стиле, который сегодня особенно актуален. Нежная бежево-нейтральная палитра придаёт интерьеру изысканность, а сочетание выразительных архитектурных деталей, разнообразных материалов и тщательно продуманного освещения формирует гармоничный и цельный образ.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.