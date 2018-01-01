Стиль контемпорари идеально подойдет тем, кто предпочитает простоту, комфорт и современный подход к оформлению интерьера. Эта стилистика предоставляет большую свободу в выборе материалов, мебели и декора. Интерьер данной квартиры выполнен в светлой цветовой гамме с яркими акцентами. Для пола дизайнеры выбрали светлый ламинат под дерево. Он отлично сочетается с мебелью и вместе с ней формирует гармоничный ансамбль. Разноплановые светильники – эффектный способ декора, придающий каждой зоне квартиры свой неповторимый характер. Эффект "живого" интерьера здесь достигается за счет сочетания различных текстур и материалов.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.