Время не стоит на месте. С его течением меняется мировоззрение людей. Они применяют новые подходы в оформлении каждой сферы своей жизни. Это касается и выбора интерьера. Контемпорари сочетает в себе простоту, функциональность и комфорт. Это отображает взгляд современного человека на гармонию в интерьере. Основой такого дизайна стали конструктивистские идеи обтекаемых форм и функциональности.

Современный человек, уставая от окружающей суеты, стремится создать для себя простое, удобное пристанище, в котором будет комфортно отдохнуть. Этот стиль сочетает в себе современные технологии. Его линии пропорциональны, но при этом могут напоминать классические или этнические мотивы. Трансформация элементов позволяет использовать их с различной целью. Взаимозаменяемость предметов дает возможность вписывать новые формы в уже существующую систему. Практичность и элегантность стиля подкупают многих. Это простота форм и доступность для широких масс.

Благодаря нейтральным, теплым оттенкам внутренней отделки помещений создается "спокойный" образ квартиры, дополненный яркими декоративными акцентами, будь то подушка, ваза или картина, висящая на стене.

Можно с уверенностью сказать, что дизайн квартиры получился интересным и необычным. Он отлично подойдёт тем, кто любит простор и комфорт, а также кто не привык подолгу засиживаться на одном месте и предпочитает делать кардинальное изменение интерьера раз в несколько лет. Также одним из аспектов использования стиля является спонтанность. Его сложно разработать в проекте, но при воплощении он выглядит эффектно и удивительно.