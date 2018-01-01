Тенденции дизайна, не ограниченные жестким набором выразительных средств, – своеобразный антипод классики. Стиль отрицает ее стремление к декоративности, четкому следованию канонов.

Здесь доминирует концепция комфортного и функционального места обитания, где каждая деталь логично встроена в контекст. Течению свойственна минималистичность. Реализуется она в фокусированном внимании на объемах, выраженной линейности, текстурах, что создает благодатную почву для оформительских экспериментов.

Красивые интерьеры в современном стиле – это удобство для жизни, практичность в эксплуатации и эстетика, основанная на дизайнерских трендах.