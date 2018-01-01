Тенденции дизайна, не ограниченные жестким набором выразительных средств, – своеобразный антипод классики. Стиль отрицает ее стремление к декоративности, четкому следованию канонов.
Здесь доминирует концепция комфортного и функционального места обитания, где каждая деталь логично встроена в контекст. Течению свойственна минималистичность. Реализуется она в фокусированном внимании на объемах, выраженной линейности, текстурах, что создает благодатную почву для оформительских экспериментов.
Красивые интерьеры в современном стиле – это удобство для жизни, практичность в эксплуатации и эстетика, основанная на дизайнерских трендах.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.