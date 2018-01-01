Эта небольшая квартира-студия отличается функционализмом и современным видом. В качестве базовых цветов использованы белый серый и красивые оттенки голубого. Пространство комнаты поделено на две функциональные зоны - кухни и гостиной. Зонирование произвели при помощи барной стойки. Она визуально отделила одно помещение от другого и при этом оставила максимум свободного пространства. Изюминку интерьеру придают два окна - одно классическое, а второе панорамное, в пол.
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