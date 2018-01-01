Популярный нынче стиль контемпорари сочетает в себе традиционный подход к оформлению интерьера со смелыми новаторскими решениями. Он открывает широкие возможности в выборе мебели, аксессуаров, цветового решения и других составляющих оформления пространства.

Интерьер этой двухкомнатной квартиры - яркий пример стиля контемпорари. Светлые тона, использованные в отделке, визуально расширяют границы помещения, создавая в нем ощущение глубины и простора. Обилие разных текстур придает квартире неповторимый уют, а функциональная мебель идеально вписывается в общую стилистическую концепцию интерьера.